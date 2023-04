Hasil Play-in NBA: Minnesota Timberwolves Jadi Tim Terakhir Lolos ke Babak Playoff dengan Menekuk Thunder

TEMPO.CO, Jakarta - Minnesota Timberwolves menjadi tim terakhir yang lolos ke babak playoff NBA. Mereka melaju dari Wilayah Timur setelah mengalahkan Oklahoma City Thunder dengan skor 120-95 dalam pertandingan play-in di Target Center, Minnesota, Minggu, 15 April 2023.

Karl-Anthony Towns menjadi bintang kemenangan Wolves. Ia mencetak 28 poin menorehkan 11 rebound dan melakukan tiga blok. Rudy Gobert juga berperan besar dalam penampilan pertamanya sejak menjalani skorsing satu pertandingan karena memukul rekan setimnya Kyle Anderson. menyumbang 21 poin dan 10 rebound.

Anthony Edwards mencatatkan 19 poin, 10 rebound, dan enam assist untuk Timberwolves. Sedangkan Mike Conley Jr mencetak 14 poin. Sedangkan Nickeil Alexander-Walker mencetak 12 poin dan Anderson mengumpulkan 11 poin.

X

Shai Gilgeous-Alexander jadi penyumbang poin tertinggi di Oklahoma City. Ia mencetak 22 poin juga mengumpulkan 7 rebound dan 3 assist. Pemain ini sempat meninggalkan permainan pada kuarter ketiga setelah wajahnya terkensa sikut Gobert sehingga terluka yang dalam dan mengalami bengkak di bawah mata.

Luguentz Dort dan Jalen Williams masing-masing mencetak 17 poin dan membuat empat lemparan tiga angka untuk Oklahoma City. Selain ketiga pemain di atas tak ada pemain Oklahoma lain yang melewati torehan 10 angka.

Sebelumnya di Wilayah Timur, Miami Heat lolos ke babak playoff NBA setelah mengalahkan tamunya, Chicago Bulls, dengan skor 109-91. Mereka akan menghadapi Milwaukee Bucks, mulai Senin WIB.

Fakta Penting

• Minnesota Timberwolves menjadi tim terakhir yang lolos ke babak playoff NBA. Mereka jadi unggulan kedelapan di Wilayah Barat dan lolos menyusul Denver Nuggets, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings, Phoenix Suns, Los Angeles Clippers, Golden State Warriors, dan Los Angeles Lakers.

• Di babak playoff Timberwolves akan menghadapi Denver Nuggets yang jadi unggulan utama. Pertandingan best of seven antara keduanya akan berlangsung mulai Senin WIB, 17 April 2023, do Denver.

• Dari Wilayah Timur tim yang lolos ke babak playoff NBA adalah Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers, New York Knicks, Brooklyn Nets, Atlanta Hawks, dan Miami Heat.

REUTERS

Pilihan Editor: Fakta Penting Badminton Asian Championship 2023: Jadwal, Skuad, dan Target Indonesia

Ingin lebih terhubung dan berdiskusi langsung dengan redaksi Bola dan Sport? Mari bergabung di grup Telegram Olahraga Tempo. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.