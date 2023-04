Persebaya Surabaya Bergerak Cepat, Rekrut Bruno Moreira untuk Liga 1 Musim Depan

Hasil dan Klasemen Liga 1 Pekan Ke-34: Persija vs PSS 5-0, Persib vs Persikabo 1-4; Macan Kemayoran Jadi Runner-up

Hasil Liga 1 pekan terakhir: Persija Jakarta vs PSS Sleman 5-0, Persib Bandung vs Persikabo 1973 1-4, Persebaya Surabaya vs Dewa United 3-0.