76 Tahun Kareem Abdul-Jabbar, Legenda Hidup Kompetisi Basket NBA

TEMPO.CO, Jakarta - Kareem Abdul-Jabbar berulang tahun hari ini, 16 April. Pria dengan nama lahir Ferdinand Lewis Alcindor kini berusia 76 tahun atau lahir pada 16 April 1947. Karirnya sebagai pebasket handal dengan catatan emas rekor poin terbanyak sepanjang kompetisi basket NBA yang bertahan 40 tahun.

Dia berhasil mencetak 38.387 poin dengan 17.440 rebound dan 1.189 block. Ia juga turut bermain peran, menjadi seorang aktivis, dan penulis.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kareem memulai karirnya saat berada di sekolah menengah dengan memimpin Power Memorial Academi dengan memenangkan tiga kali kejuaraan berturut-turut. Ini membuatnya dikenal sebagai ‘The Tower of Power’.

Saat berada di NBA, ia juga memenangkan rekor NBA Most Valuable Player (MVP) sebanyak enam kali. Selain itu, dia juga meraih rekor NBA All-Star sebanyak 19 kali, 15 kali NBA Selection, dan 11 kali NBA All team, dan dua kali terpilih sebagai MVP Final NBA.

Ia menyelesaikan junior high schoolnya dengan tinggi badan 198 cm dan mampu melakukan gerakan dunk shoot. Berkat bakat dan kerja kerasnya, membuat ia banyak diincar oleh sekolah pencari bakat. Hingga pilihannya jatuh ke Power Memorial Academy. Kareem menjadi penggila olahraga, dia mengikuti sejumlah olahraga seperti base ball, lari, renang, dan ski di luar basket. Dia juga seorang yang gemar membaca buku.

Presiden AS Barack Obama mengalungkan medali kepada mantan pebasket dunia, Kareem Abdul-Jabbar dalam upacara Presidential Medal of Freedom di Gedung Putih di Washington, AS, 22 November 2016. REUTERS

Setelah menyelesaikan sekolahnya dari Power Memorial Academy, dia melanjutkan pendidikannya University of California at Los Angeles (UCLA). Di sana dia mengambil jurusan Sejarah dan Bahasa Inggris. Selama menjadi mahasiswa, dia juga bergabung ke tim bola basket UCLA dan menempati posisi Center.

Selama di sana dia membawa timnya menang sebanyak 88 kali dan kalah sebanyak dua kali. Ia juga mendapat banyak gelar selama menjadi mahasiswa. Player of the Year sebanyak dua kali, First Team All sebanyak tiga kali dan menjuarai NCAA Basket Ball Champion Teams tiga kali berturut dan menjadi peraih anugerahnya sebagai NCAA The Most Player di setiap tahunnya.

Selama menjadi mahasiswa ini juga Kareem Abdul-Jabbar mempelajari Islam yang kemudian pindah memeluk agama Islam. Ia terkenal dermawan karena berbagai kegiatan kemanusiaannya, salah satunya pernah menjual trofi dan cincin juara NBA miliknya untuk disumbangkan. Empat cincin juara, tiga trofi MVP, dan memorabilia ini dijual dengan harga nyaris tiga juta USD untuk disumbangkan ke program pendidikan pemuda. Ini karena ia menginginkan untuk memberi kesempatan para pemuda untuk mengubah hidup mereka.

