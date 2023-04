Menpora: Tak Ada Lagi Polemik soal Israel di ANOC World Beach Games 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memastikan tidak ada lagi polemik terkait keikutsertaan Israel dalam ANOC World Beach Games (AWBG) 2023 di Bali. Ia menjamin keamanan kontingen Israel setelah bertemu Gubernur Bali Wayan Koster dan Ketua Komite Olimpiade Indonesia Raha Sapta Oktohari.

"Beres ya, semangat seribu persen, tidak ada polemik," kata Dito di Masjid Ainul Hikmah Kemanggisan, Jakarta, Sabtu, 22 April 2023. Pertemuan Dito dan Koster dilakukan pada Jumat, 14 April lalu, di Gedung Jayasabha Denpasar, Bali. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk mendukung penuh dengan memberikan ruang agar ajang tersebut berjalan lancar dan sukses.

Dito mengungkapkan bahwa Timnas Israel belum pasti mengikuti ajang World Beach Games 2023 di Bali tersebut. Meski begitu, ia telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi jika Israel dipastikan hadir. "Pasti, kami kalau memang hal terjadi, antisipasi pasti ada, langkah-langkah taktis terkait hal itu," ujar politikus Partai Golkar tersebut.

Pertemuan Chef de Mission (CdM) atau Ketua Kontingen ANOC World Beach Games akan dihadiri 69 negara di Bali pada 28 April hingga 1 Mei 2023. Kepastian tersebut diperoleh melalui surat resmi yang dikirim Sekretaris Jenderal ANOC Gunilla Lindberg kepada Ketua NOC Indonesia Raja Sapta Oktohari, Senin, 17 April 2023.

Dalam daftar itu, nama Israel tidak muncul. Dito akan memastikan kehadiran Timnas Israel pada CdM Meeting pada akhir April 2023. "Belum pasti, karena nanti kami lihat di 28 April 2023. Negara-negara akan hadir resmi ikut CdM Meeting itu," kata dia.

NOC adalah organisasi nonpemerintah yang terafiliasi dengan Komite Olimpiade Internasional (IOC) dan merepresentasikan negaranya dalam perhelatan olahraga. Sementara, CdM Meeting adalah pertemuan ketua kontingen yang telah ditunjuk NOC peserta ajang olahraga multicabang.

AWBG Bali akan diselenggarakan pada 5-12 Agustus 2023 dan dilanjutkan dengan ANOC General Assembly pada 13-15 Agustus 2023. AWBG merupakan ajang multicabang terbesar berdasarkan jumlah negara peserta yang pernah diselenggarakan di Indonesia dan dapat menjadi batu loncatan menuju "bidding" Tuan Rumah Olimpiade 2036.

Dalam CdM Meeting, Indonesia ANOC World Beach Games Organizing Committee akan mempresentasikan kesiapan tuan rumah, baik arena, akomodasi, transportasi, dan lain-lain. AWBG Bali 2023 akan diikuti sekitar 1.600 atlet dari 130 negara. Atlet yang tampil harus melalui proses kualifikasi ketat hingga Juli 2023.

Berikut negara peserta yang dipastikan hadir Chef de Mission (CdM) Meeting 2nd ANOC World Beach Games 2023 di Bali pada 28 April-1 Mei.

1. Algeria

2. Argentina

3. Australia

4. Azerbaijan

5. Bahamas

6. Barbados

7. Benin

8. Bosnia and Herzegovina

9. Brazil

10. Kanada

11. Chili

12. China

13. Kolombia

14. Kosta Rica

15. Kroasia

16. Kuba

17. Republik Ceko

18. Ekuador

19. Mesir

20. El Salvador

21. Prancis

22 Georgia

23. Jerman

24. Inggris Raya

25. Yunani

26. Hong Kong

27. Hungaria

28. Indonesia

29. Iran

30. Irlandia

31. Italia

32. Jepang

33. Kazakhstan

34. Korea Selatan

35. Kuwait

36. Latvia

37. Lithuania

38. Madagascar

39. Mauritius

40. Mongolia

41. Maroko

42. Selandia Baru

43. Makedonia Utara

44. Oman

45. Palestina

46. Panama

47.Paraguay

48. Peru

49. Filipina

50 Polandia

51. Portugal

52. Qatar

53. Romania

54 Samoa, American

55. Arab Saudi

56. Senegal

57. Singapura

58. Slovakia

59. Slovenia

60. Spanyol

61. Taiwan

62. Togo

63. Trinidad and Tobago

64. Tunisia

65. Turki

66. Amerika Serikat

67. Vanuatu

68. Virgin Islands, US

69. Zimbabwe

