Hasil Playoff NBA: Miami Heat Comeback atas Milwaukee Bucks, LA Lakers Dominan

TEMPO.CO, Jakarta - Miami Heat berhasil membalikkan keadaan pada akhir laga dengan mencetak 41 poin di kuarter keempat dan menaklukkan Milwaukee Bucks dengan skor akhir 119-114 dalam laga keempat playoff NBA Wilayah Timur yang digelar di FTX Center Miami Florida, Selasa WIB, 25 April 2023.

Kemenangan membawa Miami Heat mengungguli Milwaukee Bucks 3-1 dalam rangkaian laga best of seven playoff NBA. Miami Heat hanya perlu menuai satu kali lagi kemenangan untuk berhak lolos ke putaran dua playoff.

Jimmy Butler berhasil menjadi pahlawan Miami Heat dengan mencetak 56 poin, atau menyamakan skor terbanyak keempat yang pernah dicetak oleh pemain NBA di babak playoff. Skor itu pula menjadi catatan tertinggi Butler sepanjang kariernya, sekaligus juga menjadi poin tertinggi yang pernah dicetak oleh pemain Miami Heat dalam sejarah tim. Sebanyak 21 poin dicetak oleh Butler di kuarter keempat.

"Kami tahu apa yang kami mampu lakukan. Bahkan jika tidak ada orang di luar gedung ini, di luar pemain roster ini, dan di luar tim ini yang percaya pada kami, tidak apa-apa. Kami hanya ingin terus melakukan apa yang kami yakini bisa terjadi," kata Butler dilansir laman resmi NBA.

Miami Heat adalah tim peringkat delapan di klasemen NBA Wilayah Timur dengan persentase kemenangan 53,7 persen sepanjang musim reguler NBA 2022-2023. Bahkan, Heat harus bersusah payah melalui dua pertandingan di babak play-in atau kualifikasi, sebelum bisa masuk ke babak playoff NBA.

Sementara itu, Milwaukee Bucks adalah tim terbaik di klasemen NBA Wilayah Timur yang bertengger di peringkat satu dengan torehan 58 menang dan 24 kalah. Persentase kemenangan mereka mencapai 70,7 persen sepanjang musim reguler.

Namun, Heat memimpin dengan keunggulan 3-1 melawan Bucks di babak playoff. Heat hanya perlu memenangkan satu pertandingan lagi untuk menyingkirkan Bucks dari kompetisi pascamusim NBA. Sebaliknya, Bucks harus memenangkan tiga pertandingan berturut-turut jika tidak mau tersingkir dari babak playoff.

Cerita tim peringkat delapan unggul 3-1 atas tim peringkat satu di babak playoff ini hanya pernah terjadi sebanyak empat kali sepanjang sejarah format playoff NBA dibuat sejak 1984. Ketiadaan Giannis Antetokounmpo disinyalir menjadi penyebab melempemnya performa Bucks. Gim kelima akan dilangsungkan di markas Bucks pada Kamis, 27 April 2023.

LA Lakers Menang atas Memphis Grizzlies, Skor 3-1

Los Angeles Lakers (LA Lakers) memenangkan pertempuran sengit melawan Memphis Grizzlies dalam pertandingan keempat babak playoff NBA Wilayah Barat yang berakhir dengan skor 117-111 di Crypto.com Arena LA. Kemenangan Lakers lewat babak tambahan waktu atau overtime tersebut membuat Lakers unggul 3-1 di babak playoff putaran pertama.

LeBron James dan kawan-kawan hanya memerlukan satu kemenangan lagi untuk bisa lolos ke putaran dua playoff, atau babak semi final NBA Wilayah Barat. Sementara itu, Grizzlies harus berusaha lebih keras untuk memenangkan tiga pertandingan jika mau lolos ke putaran dua playoff.

Gim keempat antara Grizzlies dan Lakers sudah bertensi tinggi sejak awal. Grizzlies sempat memimpin di kuarter pertama meski cuma enam poin, Lakers balik unggul di kuarter dua hingga 15 poin. Sisanya di kuarter ketiga dan keempat, pertempuran begitu sengit dengan poin yang bersanding ketat.

Bintang Lakers LeBron James bahkan bermain ngotot baik menyerang maupun bertahan. Berdasarkan statistik pertandingan di laman resmi NBA, LeBron mencetak 22 poin dan 20 rebound.

Bahkan di akhir kuarter empat, LeBron bertahan dengan mengorbankan tubuhnya. Ia mematung di jalur Ja Morant melakukan airwalk untuk layup saat terjadi fastbreak yang berakibat pada benturan dan keduanya terjatuh ke lantai.

LeBron James pula yang memaksa pertandingan dilanjutkan ke babak overtime usai menyamakan kedudukan menjadi 104 sama di 0,8 detik terakhir melalui driving layup tak terhentikan. Sebenarnya James mampu membuat Lakers menang dengan melakukan lemparan dari baris pertahanan Lakers menuju keranjang Grizzlies. Namun, waktu telah habis lebih dulu sebelum James menembak. Bola masuk tak menghasilkan poin.

Austin Reaves mencetak 23 poin untuk Lakers, De'Angelo Russell 17 poin, Schroder 12 poin, dan Antony Davis 12 poin serta 11 rebound. Sementara itu, Desmond Bane jadi pencetak skor tertinggi untuk Grizzlies dengan 36 poin, Ja Morant hanya 19 poin, dan Jaren Jackson Jr 14 poin dan 14 rebound. Pertandingan kelima berlangsung di markas Grizzlies, Kamis, 27 April.