Viktor Axelsen Raih Penghargaan Atlet Bulu Tangkis Terbaik Eropa, Vittinghus Pemain Terfavorit

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah atlet bulu tangkis Denmark mendapatkan penghargaan dalam ajang Gala Badminton Europe Awards 2023. Acara ini digelar di Baku, Azerbaijan, pada pekan kemarin.

Pada acara tersebut sejumlah pebulu tangkis Eropa menerima penghargaan atas prestasi mereka yang membawa nama Benua Biru ke kancah dunia. Dua atlet bulu tangkis aktif Denmark, yakni Viktor Axelsen dan Hans-Kristian Vittinghus meraih penghargaan dalam Gala Badminton Europe Awards 2023.

Empat mantan pemain nasional Denmark, Jeppe Ludvigsen, Torsten Berg, Kamilla Rytter Juhl, dan Christinna Pedersen juga mendapatkan penghargaan di Gala Badminton Europe Awards.

Viktor Axelsen mendapat penghargaan sebagai Male Badminton Player of the Year di Eropa atau Pemain Putra Terbaik Eropa sepanjang 2022. Tunggal putra nomor satu dunia tersebut ditahbiskan menjadi pemain terbaik Benua Biru atas raihan gelar juara Eropa, juara dunia, dan juga tujuh titel BWF World Tour sepanjang tahun lalu.

Adapun Hans-Kristian Vittinghus mendapatkan penghargaan Fan Favorite of the Year atau Pemain Favorit Penggemar di seluruh Eropa sepanjang tahun 2022. Tunggal putra veteran Denmark dianggap sebagai pemain dengan gaya permainan yang menghibur penonton.

Selain itu, Vittinghus terkenal sangat ramah dan memiliki komitmen yang sangat tinggi dalam dunia bulu tangkis Eropa maupun dunia. “Terima kasih banyak @badminton_europe dan kalian semua yang telah memilih saya sebagai European Fan Playaer Of The Year 2022,” tulis Vittinghus dalam unggahannya di Instagram.

Jeppe Ludvigsen yang merupakan mantan pebulu tangkis nasional Denmark mendapatkan penghargaan sebagai Coach of the Year atau Pelatih Terbaik di Eropa sepanjang 2022. Atlet yang terakhir kali mengikuti BWF World Tour 2017 saat ini berstatus sebagai kepala pelatih tim nasional Jerman.

Adapun Torsten Berg sebagai legenda hidup bulu tangkis Eropa mendapatkan penghargaan Technical Official Award di sepanjang 2022. Terakhir, Kamilla Rytter Juhl dan Christinna Pedersen meraih Hall of Fame Badminton Eropa karena berbagai penghargaan ketika masih berstatus sebagai pemain aktif. Mereka pernah meraih gelar World Cup 2015, medali perak Olimpiade 2016, dan empat gelar juara Eropa serta All England 2018.