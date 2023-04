Rekap Hasil Badminton Asia Championships 2023: Tambah 10 di Hari Kedua, 12 Wakil Indonesia Lolos ke Babak 16 Besar

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan babak pertama Badminton Asia Championships 2023 (BAC 2023) telah tuntas digelar selama dua hari, 26-27 April 2023. Dari 18 wakil Indonesia yang dikirim, 12 di antaranya berhasil lolos ke babak kedua.

Dua dari wakil itu meraih tiket babak 16 besar bulu tangkis BAC 2023 ini pada hari pertama turnamen, Selasa. Sisanya lolos pada Kamis, 27 April 2023.

Baca Juga: Kata Gregoria dan Komang Jelang Pertemuan Mereka di 16 Besar Badminton Asia Championships 2023

Dari sektor tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting dan Chico Aura Dwi Wardoyo sama-sama belum menemui rintangan berarti. Namun, tunggal putra lainnya Jonatan Christie harus mundur dari turnamen beberapa jam sebelum melakoni pertandingan kontra Shi Yu Qi (Cina) lantaran kondisi tubuh yang tidak fit.

X

Di sektor tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung dan Komang Ayu Cahya Dewi lolos. Keduanya akan saling berhadapan di babak kedua Kejuaraan Bulu Tangkis Asia pada Kamis ini. Satu tunggal putri lainnya, Putri Kusuma Wardani, harus angkat koper lebih cepat usai disingkirkan oleh wakil Taiwan.

Di ganda putra, Indonesia berhasil menempatkan tiga wakil di babak 16 besar. Mereka adalah Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, dan Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana.

Satu ganda putra lainnya, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, gagal melaju. Keduanya terhenti di tangan ganda putra nomor dua dunia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia).

Dari nomor ganda putri, Indonesia harus kehilangan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti. Pasangan terbaik tanah air ini tumbang di tangan Aimsaard Bersaudari asal Thailand.

Kekalahan juga diderita oleh pasangan Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto yang tersingkir usai melewati duel alot kontra wakil India. Ganda putri Indonesia diselamatkan oleh Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi dan Meilya Trias Puspitasari/Rachel Allessya Rose yang lolos ke babak 16 besar.

Sementara itu, tiga dari empat wakil Indonesia di nomor ganda campuran berhasil meraih kemenangan di babak pertama BAC 2023.

Dua tiket pertama disumbangkan oleh pasangan yang dikirim oleh PB Djarum, yakni Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja dan Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti. Sedangkan dari kubu Pelatnas Cipayung diwakili oleh pasangan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari.

Satu ganda campuran yang gagal lolos adalah Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati. Pasangan peringkat 11 dunia itu mundur saat jeda interval gim ketiga kontra Chang Ko Chi/Lee Chih Chen (Taiwan) karena Rehan Naufal Kusharjanto mengalami cedera.

Rekap hasil wakil Indonesia di babak pertama Kejuaraan Bulu Tangkis Asia 2023:

Tunggal putra

Jonatan Christie (1) vs Shi Yu Qi (Cina): walkover



Anthony Sinisuka Ginting (2) vs Wang Tzu Wei (Taiwan): 21-16, 21-17



Chico Aura Dwi Wardoyo vs Dmitriy Panarin (Kazakhstan): 21-13, 21-11.

Tunggal putri

Gregoria Mariska Tunjung vs Pai Yu Po (Taiwan): 19-21, 21-11, 21-7

Putri Kusuma Wardani vs Sung Shou Yun (Taiwan): 16-21, 13-21



Komang Ayu Cahya Dewi vs Aakarshi Kashyap (India): 21-6, 21-12.

Ganda Putra

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (1) vs He Ji Ting/Zhou Hao Dong (Cina): 21-16, 21-18



Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (3) vs Dev Ayyappan/Dhiren Ayyappan (Uni Emirat Arab): 21-14, 21-17



Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Jun Liang Andy Kwek/Loh Kean Hean (Singapura): 21-19, 21-15

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia/2): 21-19, 19-21, 20-22.

Ganda Putri

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti (6) vs Benyapa Aimsaard/Nuntakarn Aimsaard (Thailand): 18-21, 11-21



Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Chang Ching Hui/Yang Ching Tun (Taiwan): 23-21, 14-21, 21-15

Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto vs Treesa Jolly/Gayatri Gopichand Pullela (India): 21-17, 17-21, 18-21



Meilysa Trias Puspitasari/Rachel Allessya Rose vs Ashwini Bhat K/Shikha Gautam (India): 20-22, 21-12, 21-18.

Ganda campuran

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Chang Ko Chi/Lee Chih Chen (Taiwan): 21-18, 15-21, 6-11 (retired)



Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Chamath Dias/Natasha Gunasekera (Sri Lanka): 21-8, 21-12



Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja vs Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping (Cina/6): 21-18, 21-14



Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Kyohei Yamashita/Naru Shinoya (Jepang): 21-17, 21-16.

Pilihan Editor: Permintaan Wapres Ma'ruf Amin buat Atlet SEA Games 2023