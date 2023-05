Jadwal Lengkap Tim Voli Putra di SEA Games 2023: Ada Indonesia vs Filipina Rabu Hari Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Pembukaan SEA Games 2023 Kamboja bakal berlangsung pada Jumat, 5 Mei 2023. Namun, sejumlah pertandingan sudah dimulai termasuk cabang olahraga bola voli putra dan Indonesia akan tampil perdana melawan Filipina di Grup A.

Pertandingan Grup A bakal berlangsung di Olympic Complex Indoor Main Hall, Phnom Penh, Kamboja, pukul 14:30 WIB. Bagi Indonesia, laga melawan Filipina akan menjadi pembuktian skuad yang dipimpin oleh Jeff Jiang Jie. Musababnya, Doni Haryono dan kawan-kawan datang sebagai juara bertahan. Apalagi, Filipina juga mempunyai ambisi besar untuk merebut medali emas.

Datang ke Kamboja dengan sedikit penyegaran jelas menjadi tantangan bagi tim Merah Putih. Namun, dengan komposisi pemain yang ada, peluang untuk mempertahankan medali emas cukup terbuka.

Pada SEA Games Kamboja, timnas diperkuat oleh Rivan Nulmulki, Doni Haryono, Dio Zulfikri, Muhammad Malizi, Nizar Zulfikar, Farhan Halim, Fahreza Rakha Abhinaya, Hernanda Zulfi, dan Yuda Mardiansyah Putra.

Lima pemain yang tahun lalu tampil di Vietnam seperti Irpan, Dimas Saputra, Rendy Febriant Tamamilang, Daffa Naufal dan Sigit Ardian tidak masuk dalam daftar skuad Merah Putih untuk SEA Games Kamboja. Gantinya, PBVSI memanggil Boy Arnez, Hendra Kurniawan, Henry Ade Novian, Fahri S. Putratama, dan Agil Angga Anggara.

Berikut jadwal lengkap babak penyisihan cabang bola voli putra pada SEA Games 2023 Kamboja.

Grup A

3 Mei pukul 14:30 WIB - Filipina vs Indonesia

3 Mei pukul 19:30 WIB - Kamboja vs Singapura

4 Mei pukul 17:00 WIB - Singapura vs Indonesia

4 Mei pukul 19:30 WIB - Kamboja vs Filipina

6 Mei pukul 17:00 WIB - Filipina vs Singapura

6 Mei pukul 19:00 WIB - Indonesia vs Kamboja

Grup B

3 Mei pukul 12:00 WIB - Malaysia vs Thailand

3 Mei pukul 17:00 WIB - Myanmar vs Vietnam

4 Mei pukul 12:00 WIB - Malaysia vs Myanmar

4 Mei pukul 14:30 WIB - Thailand vs Vietnam

6 Mei pukul 12:00 WIB - Myanmar vs Thailand

6 Mei pukul 14:30 WIB - Vietnam vs Malaysia

