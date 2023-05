Ide Nyeleneh Jose Mourinho, Minat Rekrut Carina Wenninger Bek AS Roma Femminile

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil imbang 1-1 kala AS Roma menjamu AC Milan membuat pelatih AS Roma, Jose Mourinho frustasi. Hal tersebut disebabkan karena kemenangan di depan mata mereka buyar setelah Rafael Leao menyamakan kedudukan pada menit ke-97.

Sebelumnya Tammy Abraham sempat membuat unggul AS Roma dengan mencetak gol pada menit 90+4. Hal tersebut membuat Giallorossi (julukan AS Roma) kehilangan tiga poin yang penting, tidak hanya kehilangan poin penting dalam perebutan zona kompetisi Eropa, skuad asuhan Mourinho tersebut juga kehilangan pemain kunci.

Seperti dilansir dari laman sportsbrief.com, dalam pertandingan melawan Rossoneri (julukan AC Milan), pada menit ke-15, bek AS Roma yakni Marash Kumbulla ditarik keluar karena mengalami cedera. Sebelumnya, bek AS Roma lainnya yakni Chris Smalling dan Diego Llorente telah terlebih dahulu absen disebabkan karena cedera.

Melihat minimnya bek yang dimiliki oleh AS Roma, Mourinho mengungkapkan kekecewaan frustasinya dengan mengeluarkan candaan untuk merekrut bek AS Roma Femminile, Carina Wenninger. Dengan hanya tersisa 6 pertandingan, Carina dapat menjadi amunisi tambahan bagi AS Roma yang telah memasuki masa kritis dalam perebutan klasemen kompetisi Eropa.

“Tim AS Roma Femminile baru saja memenangkan Scudetto. Mereka punya bek tengah yang sangat bagus, sebelumnya bermain di Bayern Munich, mungkin dia bisa bermain untuk kami," ujar Mourinho usai laga, yang ia maksud Carina Wenninger.

Profil Carina Wenninger

Seperti dilansir dari laman forzafootball.com, Carina Wenninger merupakan pemain sepak bola wanita berkebangsaan Austria, yang lahir pada 6 Februari 1991. Pemain yang berusia 32 tahun tersebut saat ini membela AS Roma Femminile dan bermain sebagai bek.

Sebelumnya, Wenninger bergabung dengan AS Roma untuk menjalankan masa peminjamannya dari Bayern Munich. Selama membela Bayern Munich, Wenninger telah berhasil mengantarkan Bayern Munich menjuarai beberapa kompetisi seperti Frauen-Bundesliga pada musim 2014-2015, 2015-2016, dan 2020-2021, lalu piala DFB-Pokal pada 2012, dan piala Bundesliga pada 2011.

Selain membantu mengantarkan klubnya untuk meraih beberapa gelar, Wenninger juga membantu tim nasional sepak bola wanita Austria meraih gelar juara pada Piala Siprus yang diadakan pada 2016.

Selain itu, seperti dilansir dari laman oefb.at, selama membela tim nasional sepak bola wanita Austria, Wenninger telah mencatatkan penampilan sebanyak 126 pertandingan dengan rincian 70 pertandingan dalam kompetisi resmi dan 56 pertandingan persahabatan. Selain itu, selama membela tim nasional sepak bola Austria, Wenninger juga mencatatkan torehan 7 gol dan mendapatkan 9 kartu kuning dari seluruh pertandingan.

Sebelum menjalani masa pinjaman di AS Roma, masih dilansir dari laman oefb.at, Wenninger pernah membela SV Thal dari 2000 hingga 2004 dan kembali lagi ke klub tersebut pada 2005. Selain itu, Wenninger juga pernah membela klub sepak bola wanita Austria, Union Upwind Graz pada 2004 dan 2006, pada 2005 Wenninger sempat membela FC Pax Gratkorn hingga akhirnya kembali membela Union Upwind Graz pada 2006.

Berikutnya, Wenninger membela klub sepak bola wanita asal Jerman, Bayern Munich pada 2007, hingga akhirnya dipinjamkan ke AS Roma pada 2022. Seperti dilansir dari laman asroma.com, pemain yang saat ini memegang jumlah pertandingan terbanyak di Bayern Munich tersebut akan menjalani masa peminjaman hingga 30 Juni 2023.

“Setelah menghabiskan 15 tahun di Bayern, aku sungguh ingin bermain di luar negeri dan Italia akan selalu menjadi destinasi favoritku,” ujar Wenninger seperti dilansir dar laman asroma.com.

