Tiket FIBA World Cup 2023 Mulai Dijual, Harga Termurah Rp 450 Ribu

TEMPO.CO, Jakarta - Tiket pertandingan Piala Dunia Basket atau FIBA World Cup 2023 telah resmi dijual. Ada tiga kategori tiket yang ditawarkan seperti venue passes, weekend passes, dan follow my team passes. Harga tiket mulai dari Rp 450 ribu sampai Rp 9,9 juta.

Venue passes merupakan kategori tiket yang memungkinkan penonton menyaksikan 12 pertandingan ronde pertama di babak grup pada 25-30 Agustus 2023. Berdasarkan pantauan di situs resmi FIBA, tiket untuk kategori ini sudah habis terjual.

Baca Juga: KAI Daop 6 Yogyakarta Perpanjang Operasional Kereta Api Tambahan Angkutan Lebaran hingga 7 Mei 2023

Kategori kedua, weekend passes, masih terbagi menjadi weekend pass 1 dan weekend pass 2. Penonton yang memilih kategori weekend pass 1 dapat melihat laga ronde pertama fase grup antara Iran vs Brasil dan Spanyol vs Pantai Gading (26 Agustus), serta Kanada vs Lebanon dan Prancis vs Latvia (27 Agustus).

X

Sementera itu, weekend pass 2 akan menampilkan empat partai ronde kedua fase grup pada 2 dan 3 September 2023. Harga tiket pada kategori ini berkisar di angka Rp 450 ribu sampai Rp 8,1 juta, tergantung lokasi tempat duduk yang dipilih.

Penonton juga bisa menonton semua pertandingan dari satu tim tertentu dengan membeli tiket kategori follow my team passes yang dijual dengan harga berkisar Rp 1,5 juta hingga Rp 9,9 juta. Untuk kategori ini, semua tiket masih tersedia.

FIBA World Cup 2023 akan berlangsung di tiga negara, Jepang, Filipina, dan Indonesia. Hasil undian grup pada Sabtu, 29 April 2023 lalu menentukan Indonesia akan menggelar pertandingan babak Grup G dan H yang dihuni tim-tim papan atas.

Spanyol, Brasil, Iran, dan Pantai Gading tergabung dalam Grup G. Sedangkan Grup H diisi oleh Prancis, Kanada, Latvia, dan Lebanon. Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat akan menjadi tempat berlangsungnya semua laga. FIBA World Cup 2023 dijadwalkan mulai pada 25 Agustus - 10 September 2023 dengan ronde pertama fase grup digelar hingga 30 Agustus 2023.

Pilihan Editor: FIBA World Cup 2023: Inilah Deretan Pemain NBA yang Akan Tampil di Indonesia