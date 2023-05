SEA Games 2023 Dibuka, Sejarah Sea Games Berawal dari Semenanjung Asia Tenggara

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Chef de Mission (CdM) Tim Indonesia di SEA Games 2023 Kamboja, Lexyndo Hakim, menyatakan bahwa kontingen Indonesia akan mengusung nilai kebhinekaan pada defile upacara pembukaan SEA Games 2023 Kamboja di Morodok Techo National Stadium, Phnom Penh pada hari ini Jumat, 5 Mei 2023.

"Kita memiliki keragaman, tetapi semuanya bersatu, bercita-cita satu tujuan demi Indonesia. Dan saya rasa besok kami secara maksimal akan memamerkannya di opening ceremony," kata Lexy, dilansir dari Antara.

Sebagai informasi, SEA Games secara resmi akan dibuka pada 5 Mei 2023 dan berlangsung hingga 17 Mei 2023. Berkaitan dengan SEA Games, sudah tahukah Anda sejarah di balik pesta olahraga ini?

Sejarah SEA Games

Merujuk pada artikel jurnal berjudul The History of the South East Asian Peninsular Games, disebutkan bahwa pada awalnya SEA Games dikenal dengan nama SEAP Games atau Pesta Olahraga Semenanjung Asia Tenggara dan hanya melibatkan negara-negara di Semenanjung Asia Tenggara, seperti Thailand, Singapura, Myanmar, Malaysia, Laos, dan Kamboja. Namun, pada tahun 1977, ajang ini berganti nama menjadi SEA Games dan mulai melibatkan negara-negara di seluruh Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Sejak diadakan pertama kali pada tahun 1959, SEA Games telah diadakan sebanyak 32 kali hingga tahun 2023. Dalam ajang ini, para atlet dari negara-negara Asia Tenggara berkompetisi dalam berbagai cabang olahraga seperti atletik, bola basket, sepak bola, renang, bulu tangkis, dan berbagai cabang olahraga lainnya. Selain itu, SEA Games juga mempertandingkan beberapa cabang olahraga khas dari negara-negara Asia Tenggara, seperti pencak silat, kun bokator, arnis, dan berbagai cabang olahraga lainnya.

Selain sebagai ajang olahraga, SEA Games juga menjadi ajang untuk mempererat persahabatan dan kerjasama di antara negara-negara di Asia Tenggara. Ajang ini menjadi salah satu cara untuk meningkatkan integrasi regional dan kebersamaan di kawasan Asia Tenggara.

