Profil Nikola Jokic, Pencetak Triple-double Nuggets Saat Menyingkirkan Suns

TEMPO.CO, Jakarta - Nikola Jokic mencetak triple-double dengan mengemas 32 poin, 12 assist, dan 10 rebound untuk membawa Denver Nuggets mengalahkan tuan rumah Phoenix Suns 125-100 dalam game keenam semifinal playoff NBA Wilayah Barat pada Jumat pagi WIB, 12 Mei 2023. Dengan kemenangan itu, Nuggets unggul 4-2 atas Suns sekaligus lolos ke babak final Wilayah Barat.

Profil Nikola Jokic

Mengutip NBA, Nikola Jokic pebasket asal Serbia yang saat ini bermain untuk tim Denver Nuggets di National Basketball Association (NBA). Ia lahir di Sombor, Serbia pada 19 Februari 1995.

Jokic mulai bermain basket di klub lokal Serbia sebelum memulai karier profesionalnya di tim Mega Basket di liga Serbia pada 2012. Dia menuju NBA pada 2014.

Mengutip Basketball Reference, setelah dua musim bermain di liga Serbia, Jokic bergabung dengan Nuggets pada musim 2015-2016. Pada musim 2016-2017, Jokic menjadi pemain starter utama tim Nuggets dan mencetak rata-rata 16,7 poin, 9,8 rebound, dan 4,9 assist setiap pertandingan. Ia juga terpilih sebagai salah satu dari lima pemain NBA dengan kemampuan triple-double terbaik pada musim tersebut.

Pada musim 2018-2019, Jokic memimpin Nuggets ke babak playoff NBA dan dinobatkan sebagai salah satu dari sepuluh pemain terbaik di liga. Dia juga terpilih sebagai All-Star NBA untuk pertama kalinya pada musim tersebut. Ia kembali terpilih pada musim berikutnya.

Jokic juga diakui sebagai salah satu pemain terbaik karena kemampuan teknisnya, penglihatan permainan, dan kreativitasnya membantu rekan setimnya mencetak poin.

Pada 2021, Jokic dinobatkan sebagai MVP NBA membantu Nuggets mencapai babak playoff. Selama kariernya, Jokic telah mendapat beberapa penghargaan di antaranya 5 All-NBA, 1 All-Rookie Team, 2 NBA Most Valuable Player, 6 NBA Player of the Month, 11 NBA Player of the Week, dan 1 Olympic Silver Medal.

