Duel Indonesia vs Cina di Perempat Final Piala Sudirman 2023, Fajar / Rian Cs Jadi Underdog

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian laga babak penyisihan grup Piala Sudirman 2023 telah tuntas digelar di Suzhou Olympic Sports Centre, Cina pada Kamis, 18 Mei 2023. Sekitar 20 menit setelah laga penyisihan grup terakhir digelar, proses pengundian untuk babak perempat final Piala Sudirman 2023 pun dimulai.

Tim bulu tangkis Indonesia, yang finis sebagai runner up Grup B, akan berduel menghadapi tuan rumah Cina yang merupakan juara Grup A. Menghadapi favorit juara tak membuat ciut nyali skuad Merah Putih.

Armand Darmadji, manajer tim bulu tangkis Indonesia, mengaku para pemain sudah siap menghadapi siapa pun lawan di perempat final. "Kami dalam posisi underdog (tidak diunggulkan). Kami malah bisa tampil tanpa beban (melawan Cina)," kata dia menjelang pertandingan menghadapi Cina.

Armand Darmadji menilai, "Dari awal, siapa pun lawan yang akan dihadapi, kami selalu siap. Di perempatfinal lawan Cina, kami akan turunkan kekuatan pemain terbaik yang kami miliki."

Dua kepala pelatih Indonesia di sektor ganda putra dan tunggal putra, Herry Iman Pierngadi dan Irwansyah, berpendapat senada. Bahkan, Herry IP sudah terang-terangan bakal menurunkan ganda putra nomor satu dunia, Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto, pada laga melawan Cina.

Pelatih yang mendapat julukan Coach Naga Api itu berpendapat bahwa Fajar / Rian adalah pilihan terbaik bagi Indonesia saat ini. "Kami tinggal mengadu saja dan melihat susunan seperti apa pemain lawan. Bagi saya, siapa pun lawan yang akan ditemui, kami akan turunkan Fajar / Rian," kata Herry.

Adapun Irwansyah juga akan menurunkan pemain terbaik dari nomor tunggal putra. Namun, ia belum menentukan apakah Anthony Sinisuka Ginting atau Jonatan Christie. Yang jelas, ia percaya diri anak didiknya bakal siap menghadapi Shi Yu Qi maupun Li Shi Feng yang jadi tunggal putra andalan Cina.

"Kami akan menurunkan kekuatan pemain terbaik. Entah siapa pun lawan yang diturunkan, entah Shi Yu Qi atau Li Shi Feng, kami siap," ujar Irwansyah.

Berikut hasil lengkap drawing perempat final Piala Sudirman 2023:

Perempat final 1 - Cina (1A) vs Indonesia (2B)

Perempat final 2 - Thailand (1B) vs Jepang (2D)

Perempat final 3 - Denmark (2A) vs Malaysia (1C)

Perempat final 4 - Taiwan (2C) vs Korea Selatan (1D)

