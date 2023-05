Denver Nuggets ke Final NBA 2023, Jamal Murray Cs Ingin Terus Mencetak Sejarah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Denver Nuggets berhasil melaju ke Final NBA 2023 setelah mengalahkan LA Lakers 4-0 dalam pertarungan Best of Seven Series di final Wilayah Barat. Nuggets memenangkan game keempat yang berlangsung di Crypto.com Arena, Los Angeles, Selasa pagi WIB, 23 Mei 2023 dengan skor 113-111.

Point guard Jamal Murray mengaku senang dengan pencapaian timnya. Ini merupakan kali pertama Nuggets melaju ke Final NBA 2023 setelah berubah format franchise. "Ini luar biasa, sangat menyenangkan, dan rasanya seperti mimpi. Kami akan terus mencetak sejarah, itulah yang kami lakukan. Kami akan terus menjaga pikiran tersebut," ujar dia dikutip dari ESPN.

Baca Juga: Mantan Bintang New York Knicks Carmelo Anthony Pensiun setelah 19 Musim di NBA

Murray tampil apik dalam laga tersebut. Dia menorehkan 25 poin, 5 assist, dan 3 rebound. Namun, bintang utamanya adalah Nikola Jokic yang kembali mencatatkan triple-double dengan 30 poin, 13 assist, dan 14 rebound. Ia pun dinobatkan sebagai MVP.

Pertandingan melawan Lakers, menurut Murray, berjalan ketat. Nuggets sempat tertinggal di paruh pertama, Namun, memasuki kuarter ketiga, mereka mulai bangkit dan mampu membalikkan keadaan di menit-menit akhir.

Di kuarter keempat, LA Lakers memberi tekanan. Sementara itu, Nuggets juga tak menyerah begitu saja sehingga kejar-kejaran angka terjadi. Dengan waktu tersisa 4 detik, Lakers meminta time out. LeBron James mendapat kesempatan terakhir untuk mencetak angka, namun Aaron Gordon melakukan blok krusial yang membawa timnya ke final.

"Untuk pertandingan itu berlangsung ketat hingga akhir dan bola berada di tangan LeBron James, detik-detik kritis tersebut terasa seperti lama sekali," ucap Murray. "Ketika bel tanda pertandingan berakhir berbunyi, rasanya hampir tidak nyata untuk sejenak. Saya sangat bangga dengan tim ini."

Denver Nuggets ke Final NBA untuk pertama kalinya usai mengalahkan Los Angeles Lakers (LA Lakers) dengan skor tipis 113-111 dalam game keempat laga final NBA Wilayah Barat di Crypto.com Arena Los Angeles, Selasa WIB.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun pelatiih Denver Nuggets Micheal Malone mengapresiasi kerja keras anak asuhnya di pertandingan tersebut. Keberhasilan mereka membalikkan keadaan di kuarter ketiga membuktikan kematangan mental tim saat bertanding. "Menurut saya, kami memahami apa yang dipertaruhkan. Kami tidak ingin memberikan kesempatan kepada tim seperti itu. Di sana ada LeBron James," ucapnya.

"Cara kami tampil di kuarter ketiga menunjukkan bahwa kami memiliki kematangan dalam diri kami dan pemahaman tentang bagaimana kami harus bermain di tahap ini," tutur Malone menambahkan.

Denver Nuggets akan menunggu pemenang pertandingan final wilayah timur antara Miami Heat vs Boston Celtics sebagai lawan di Final NBA 2023. Saat ini kedudukan sementara dipimpin Heat dengan 3-0. Game keempat akan berlangsung di FTX Arena, Miami pada Rabu pagi WIB, 24 Mei 2023.

ESPN | NEW YORK TIMES

Pilihan Editor: Hasil Final NBA Wilayah Timur: Miami Heat Ungguli Boston Celtics 3-0