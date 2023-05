Hasil Final NBA Wilayah Timur: Boston Celtics Kalahkan Miami Heat 116-99, Skor Menjadi 1-3

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Boston Celtics akhirnya bangkit pada game keempat babak Final NBA Wilayah Timur dengan mengatasi dominasi Miami Heat dengan skor 116-99 dalam laga yang digelar FTX Arena Miami Florida, Selasa waktu setempat atau Rabu WIB, 24 Mei 2023.

Celtics, yang tak berkutik sepanjang gim pertama hingga ketiga, akhirnya menunjukkan performanya sebagai tim peringkat dua klasemen Wilayah Timur di pertengahan kuarter tiga. Jayson Tatum dan kawan-kawan yang sempat tertinggal sembilan poin membalikkan keadaan dengan laju skor 48-22 dan sempat unggul hingga 18 poin.

Jayson Tatum mencetak 34 poin dan 11 rebound, Derrick White dan Jaylen Brown masing-masing menambahkan 16 poin. Itu membuat Miami Heat gagal memulangkan Boston Celtics usai memetik keunggulan 3-0 lebih dulu. Grant Williams mencetak 14 poin, Al Horford menyumbang 12 poin, dan Marcus Smart 11 poin.

Dengan bangkitnya Celtics ini, kedudukan menjadi 3-1 dengan Heat memimpin dari rangkaian laga best of seven Final NBA Wilayah Timur. Bila ingin mencapai Final NBA, Boston Celtics harus menang tiga kali berturut-turut pada sisa tiga gim babak Final NBA Wilayah Timur. "Kami mencoba untuk menyelamatkan musim kami," kata Jayson Tatum mengutip laman resmi NBA.

Celtics tertinggal sembilan poin di kuarter pertama, membalikkan keadaan walau sebentar di awal kuarter kedua, dan tertinggal sembilan poin lagi di awal kuarter tiga. Boston hanya membutuhkan tiga menit untuk membuat laju poin 18-0, dari tertinggal sembilan poin menjadi unggul sembilan poin.

Celtics mencatat 6 tembakan berhasil dari 7 upaya yang dilakukan dalam laju poin tersebut, dan 4 dari 4 tembakan tiga angka berbuah poin. Jayson Tatum mencetak 18 poin dalam tiga menit tersebut. Celtics benar-benar menunjukkan kelasnya sebagai tim peringkat kedua di Wilayah Timur Amerika.

Sementara Jimmy Butler yang menjadi top skorer bagi Heat dengan 29 poin belum bisa membawa timnya melaju ke babak Final NBA melalui empat kemenangan beruntun. Gabe Vincent mencetak 17 poin, Caleb Martin 16 poin, dan Bam Adebayo 10 poin.

Boston Celtics memiliki keunggulan bermain di kandangnya sendiri pada gim kelima. Mereka akan melawan Miami Heat yang akan diselenggarakan pada Jumat, 26 Mei 2023.

