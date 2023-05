Miami Heat Lolos ke Final NBA 2023, Jimmy Butler: Kami Bahagia Tapi Tidak Puas

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemain bintang Miami Heat Jimmy Butler mengapresiasi penampilan rekan-rekan setimnya dalam laga kontra Boston Celtics pada game ketujuh final NBA Wilayah Timur, Selasa pagi WIB, 30 Mei 2023. Laga yang berlangsung di TD Garden, Boston, berakhir dengan skor 104-84 untuk kemenangan tim tamu.

Kemenangan menuat Miami Heat menang 4-3 dalam rangkaian final best of seven series Final NBA Wilayah Timur. "Saya percaya kepada diri sendiri dan seluruh pemain dalam tim yang dibangun coach Pat (Riley) dan head coach Spo (Eric Spoelstra) serta orang-orang lain di sekitar," ujar dia dikutip dari Daily Mail.

"Saya melihatnya setiap hari. Saya tahu seberapa baik pemain dan tim yang kami miliki dan kami berhasil mencapainya (Final NBA 2023)," kata dia menambahkan.

Miami Heat memastikan diri lolos ke Final NBA 2023 setelah mengalahkan Celtics 4-3 dalam pertarungan best of seven series. Butler dan kawan-kawan sempat unggul 3-0, namun Celtics bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sehingga laga harus ditentukan lewat duel di game 7.

Keberhasilan tim asal Miami itu melaju ke final tak lepas dari peran penting Butler. Ia 28 poin, 6 assists, dan 7 rebound hingga akhirnya dinobatkan sebagai MVP final playoff NBA wilayah timur Pemain berusia 33 tahun itu mengakui sulit untuk bisa mendapatkan kemenangan di luar kandang. Namun, kekompakan tim yang diperkuatnya menjadi salah satu kunci sukses mewujudkan hal tersebut.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"Kami tetap bersama sebagai sebuah kelompok, sebagai sebuah tim kami berbicara mendapatkan kemenangan sulit di luar kandang dan itulah yang kami lakukan. Kami sangat antusias, kami bahagia, tapi kami tidak puas. Masih ada empat (kemenangan) lagi yang harus kami capai," tutur Butler yang juga mantan pemain Chicago Bulls itu.

Di Final NBA 2023, Heat akan berhadapan dengan Denver Nuggets, juara final playoff NBA Wilayah Barat. Laga ini berlangsung dengan format best of seven series mulai Jumat, 2 Juni 2023.

Pertandingan bakal lebih dulu digelar di Ball Arena, kandang Nuggets. Ini merupakan pertemuan pertama kedua tim di Final NBA, sebelumnya mereka kerap bersua pada musim reguler. Dari total 72 kali pertandingan, Nuggets unggul dengan 38 kemenangan berbanding 34 milik Heat.

Pilihan Editor: Mengenal Tyronne del Pino, Pemain Baru Persib Bandung Asal Spanyol