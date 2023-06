Pegolf Indonesia Elaine Widjaja Finis di Posisi Kedua Mandiri Ciputra Golfpreneur Junior World Championship 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pegolf Indonesia Elaine Widjaja menempati posisi kedua dalam turnamen Mandiri Ciputra Golfpreneur Junior World Championship 2023. Sedangkan pegolf putra, Teuku Hussein M. Danindra, finis keempat.

Dalam turnamen yang berlangsung di Damai Indah PIK Golf Course, Jakarta, dan berakhir Kamis, 1 Juni 2023, Elaine yang memiliki catatan akhir turnamen 70-72-71. Ia tertinggal dari pegolf Thailand Suvichaya Vinijchaitham, yang memiliki catatan akhir 72-70-67 untuk membawanya menjadi pemenang turnamen.

Pada turnamen junior ini, pegolf putri kelahiran Semarang itu menghuni Grup A, yakni para pegolf berusia 15 sampai 18 tahun.

"Minggu ini swingku agak off, jadi aku harus nyari go to shot kayak 3/4 low fade kayak gitu. Jadi agak susah sih, tapi puji Tuhan masih bisa dapat beberapa birdie tadi. Cuma ya lawannya jauh lebih bagus tadi. Puttingnya dia masuk semua, jadi ya I tried my best, tapi belum maksimal," kata Elaine saat ditemui setelah upacara penutupan.

Pada putaran pertama, pegolf yang turut berhasil membawa pulang medali perak dari SEA Games 2023 itu mencatatkan skor 2 under berkat tiga birdie dan satu bogey di sembilan hole pertamanya. Elaine kemudian mendapat tantangan akibat kencangnya hembusan angin pada sembilan hole terakhirnya, dan hanya mendapatkan dua birdie dan dua bogey. Meski demikian raihan skor 70 sudah cukup membawanya memuncaki klasemen pada putaran pertama.

Sayangnya pada putaran kedua posisi Elaine direbut oleh pegolf Singapura Chen Xing Tong, setelah Elaine hanya mencatatkan even par 2. Elaine gagal mendapatkan birdie di tujuh hole pertamanya dan malah mendapat bogey pada hole 8, namun kemudian berhasil mencatatkan birdie pada hole 9.

Kondisi green yang keras membuat Elaine kemudian kembali mendapat bogey pada hole 11 dan 15. Namun ia berhasil mencatatkan birdie pada dua hole terakhirnya.

Sedangkan pada putaran ketiga, Elaine sempat bermain 3 under sampai hole 17, namun ia mendapatkan double bogey di hole terakhir. Sehingga harus menutup putaran itu dengan skor 71 untuk menempatkannya di posisi kedua kelas Girls A serta Girls Overall.

Setelah ini Elaine menyatakan akan mengikuti kompetisi British Amateur di Inggris. Untuk turnamen tersebut, Elaine tidak memasang target terlalu tinggi dan hanya mengincar dapat bermain di match play.

“Wah itu fieldnya berat banget ya. Moga-moga bisa main di match play aja sih. Jadi kan formatnya buat individual, terus nanti top berapa ke match playnya. Moga-moga bisa lolos ke Match play,” pungkasnya.

Pegolf putra Indonesia, Teuku Hussein M. Danindra, pada hari terakhir hanya mampu mencatatkan skor 74 untuk membuatnya berbagi posisi keempat di klasemen dengan pegolf Jepang Yuzuki Shirano, yang juga mengukir skor total 3 under 213.

