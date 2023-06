Jadwal Final Thailand Open 2023 Minggu 4 Juni: Fikri / Bagas Kejar Gelar, Tantang Pasangan Cina

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Thailand Open 2023 memasuki babak final pada hari ini, Minggu, 4 Juni 2023. Indonesia memiliki satu wakil, yakni ganda putra Muhammad Shohibul Fikri / Bagas Maulana.

Fikri / Bagas akan menghadapi pemain Cina unggulan ketiga, Liang Wei Keng / Wang Chang, yang sebelumnya mengalahkan dua pemain Indonesia, Sabar Karyaman Gutama / Moh Reza Pahlevi Isfahani di perempat final dan Marcus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo di semifinal.

Untuk persiapan menghadapi Liang / Wang, Fikri / Bagas akan mempelajari video pertandingan mereka, bertanya ke seniornya yang sebelumnya sudah menghadapi pemain Cina itu, serta diskusi dengan pelatih untuk mencari strategi yang terbaik.

"Pastinya kami mau menang, yakin terus dan pantaung menyerah," ujar Fikri dikutip dari keterangan tim media PBSI, Sabtu, 3 Juni 2023.

Fikri / Bagas sebelumnya absen di Malaysia Masters 2023 pekan lalu. Mereka memanfaatkannya dengan berlatih intens untuk persiapan berlaga di Thailand Open ini.

Ini menjadi final kedua bagi Fikri / Bagas pada tahun ini. Sebelumnya mereka berhasil menembus final Orleans Masters 2023 pada awal April lalu. Namun, mereka hanya bisa menjadi runner-up di turnamen BWF Super 300 itu.

Fikri / Bagas menjadi satu-satunya harapan Indonesia bisa membawa pulang gelar juara dari Thailand Open 2023. Sementara, tuan rumah memiliki tiga wakil di final. Jumlah ini sama dengan wakil dari Korea Selatan. Sedangkan, Cina hanya bisa menempatkan dua wakilnya, dan Hong Kong mempunyai satu wakil.

Berikut jadwal final Thailand Open 2023 pada Minggu, 4 Juni 2023. Pertandingan akan berlangsung di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, mulai 12.00 WIB.

Tunggal putri: An Se Young (Korea Selatan/1) vs He Bing Jiao (Cina/3)

Ganda campuran: Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Thailand/1) vs Kim Won Ho / Jeong Na Eun (Korea Selatan/5)

Ganda putra: Muhammad Shohibul Fikri / Bagas Maulana (Indonesia) vs Liang Wei Keng / Wang Chang (Cina/3)

Tunggal putra: Lee Cheuk Yiu (Hong Kong/8) vs Kunlavurt Vitidsarn (Thailand/2)

Ganda putri: Kim So Yeong / Hong Hee Yong (Korea Selatan/1) vs Benyapa Aimsaard / Nuntakarn Aimsaard (Thailand/6)

