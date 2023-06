Hasil Thailand Open 2023: Fikri / Bagas Jadi Runner Up Usai Kalah dari Pasangan Cina

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan ganda putra Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri / Bagas Maulana (Fikri / Bagus), harus puas menjadi runner up turnamen bulu tangkis Thailand Open 2023. Menghadapi wakil Cina, Liang Wei Keng / Wang Chang, di Indoor Stadium Huamark, pada Ahad, 4 Juni 2023, Fikri / Bagas keok dalam pertarungan dua game 10-21 dan

Fikri / Bagas, peringkat 14 dunia, tampil tertekan sejak awal game pertama. Meski perolehan poin sempat berimbang 3-3 dan 5-5, pasangan Indonesia itu justru keteteran setelah Liang / Wang meraih delapan poin beruntun. Permainan cepat pasangan Cina gagal diimbangi Fikri / Bagas hingga game pertama berakhir 21-10.

Pasangan Indonesia tersebut berusaha keluar dari tekanan unggulan ketiga turnamen BWF World Tour Super 500 tersebut. Namun, Fikri / Bagas justru tertinggal sejak awal game kedua. Beberapa kali pengembalian tanggung membuat Liang / Wang berhasil melepaskan smash keras berbuah poin. Skor 11-6 pasangan Indonesia unggul pada interval kedua.

Fikri / Bagas gagal keluar dari tekanan setelah interval game kedua. Sejumlah kesalahan membuat Liang / Wang tampil dominan setelah jeda. Tampil konsisten, Liang / Wang pun menutup pertandingan dengan skor 21-15 dan merebut gelar pertama mereka di Thailand Open.

Kekalahan Fikri / Bagas membuat Indonesia tanpa gelar di turnamen Thailand Open 2023. Sepanjang tahun 2023, Bagas / Fikri belum merasakan gelar juara setelah mengecap gelar All England 2022. Capaian terbaik mereka terjadi saat mencapai final pada Super 300 Orleans Masters 2023, tetapi mereka harus puas menjadi runner-up setelah kalah dari wakil China Chen Bo Yang / Liu Yi dengan skor 19-21, 17-21.

Hasil Final Thailand Open 2023 hingga pukul 4 Juni 2023

Tunggal putri: An Se Young (Korea Selatan/1) vs He Bing Jiao (Cina/3): 21-10 21-19

Ganda campuran: Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Thailand/1) vs Kim Won Ho / Jeong Na Eun (Korea Selatan/5): 21-11 19-21 20-22

Ganda putra: Muhammad Shohibul Fikri / Bagas Maulana (Indonesia) vs Liang Wei Keng / Wang Chang (Cina/3): 10-21 15-21

Tunggal putra: Lee Cheuk Yiu (Hong Kong/8) vs Kunlavurt Vitidsarn (Thailand/2)

Ganda putri: Kim So Yeong / Hong Hee Yong (Korea Selatan/1) vs Benyapa Aimsaard / Nuntakarn Aimsaard (Thailand/6)

