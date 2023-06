Hasil Final NBA 2023 Senin 5 Juni: Denver Nuggets vs Miami Heat 108-111, Kedudukan Sementara Imbang 1-1

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil final NBA 2023 pertandingan kedua Denver Nuggets vs Miami Heat pada Senin pagi WIB, 5 Juni 2023, berakhir dengan skor 108-111. Dengan ini, kedudukan sementara imbang 1-1 dalam pertarungan best of 7 series.

Denver Nuggets sempat tertinggal jauh di awal kuarter pertama dengan skor 2-10. Di pertengahan laga, Jokic dan kawan-kawan mulai mengejar. Hasilnya mereka mampu memangkas jarak pada akhir permainan menjadi 23-26.

Nuggets terus menempel ketat Heat. Mereka akhirnya mampu membalikkan jadi 27-26 tak lama setelah kuarter kedua dimulai. Keunggulan tipis ini terus dijaga sampai paruh pertama usai dengan skor 57-51.

Memasuki kuarter ketiga, Heat terus memberi tekanan kepada Nuggets. Gabe Vincent, Jimmy Butler, dan Bam Adebayo menjadi ujung tombak tim yang paling banyak mencetak angka.

Gabe Vincent mencatatkan 23 poin dan tiga assist, disusul Jimmy Butler dan Bam Adebayo yang sama-sama mengemans 21 poin. Namun, Butler unggul dengan sembilan assist dan empat rebound, berbanding terbalik dari Adebayo yang menorehkan empat assist dan sembilan rebound.

Pada awal kuarter keempat Heat akhirnya mampu kembali unggul 86-85 atas Nuggets. Dari sini, mereka menjauh dengan torehan empat angka beruntun. Hingga akhrinya, Heat menutup pertandingan dengan kemenangan 111-108.

Nikola Jokic yang sebelumnya bermain luar biasa dengan mencetak triple-double di pertandingan pertama, kali ini juga tampil apik. Dia mencatat 41 poin, empat assist, dan 11 rebound. Namun, kegemilangannya tidak didukung oleh rekan-rekan setimnya yang justru melempem.

Hasil imbang 1-1 ini membuat peluang kedua tim untuk meraih gelar juara NBA 2023 masih terbuka lebar. Game ketiga Miami Heat vs Denver Nuggets akan berlangsung di FTX Arena, Miami pada Kamis, 8 Juni 2023.

