Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia Basket 2023, Ini Harga dan Cara Membeli Tiketnya

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia dipilih menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia Basket atau FIBA World Cup 2023. Kompetisi bola basket antar-negara paling bergengsi di dunia ini, akan diselenggarakan di Arena Senayan, Jakarta, pada 25 Agustus hingga 3 September 2023. Tak hanya itu, Indonesia juga menjadi tuan rumah laga tanding grup G dan H yang dihuni tim-tim papan atas.

Dilansir dari Antara, Indonesia menjadi penggelar pertandingan tim-tim besar seperti juara bertahan Spanyol, Perancis dengan bintang Philadelphia 76ers, sekaligus MVP NBA musim ini Joel Embiid. Kemudian tim Kanada yang dibintangi para pemain NBA mulai dari Jamal Murray hingga Shai Gilgeous-Alexander.

Dengan kepastian negara-negara yang bertanding tersebut, penggemar dapat mengamankan tempat untuk menyaksikan pemain-pemain papan atas bertanding. Penggemar juga dapat menyaksikan penyisihan grup di keseluruhan pertandingan hingga babak klasifikasi sebelum perempat final Piala Dunia FIBA 2023.

Lebih lanjut, melansir dari fiba.basketball.com, pembelian tiket resmi hanya tersedia di situs resmi FIBA Basketball World Cup 2023. Sementara itu, untuk tiket paket maksimal 8 tiket yang dapat dipesan oleh satu orang pengguna. Namun, dengan catatan pengalihan kepemilikan tiket harus dilakukan 24 jam sebelum pertandingan.

Selain itu, metode pembayaran tiket pertandingan FIBA World Cup 2023 bisa melalui semua jenis kartu. Seperti 3D Visa, Mastercard, dan JCB kredit atau debit. Pembayaran juga tersedia sebagai pembayaran alternatif seperti OVO dan Dana, serta Mandiri Virtual Account.

Sebelumnya, tiket resmi dijual pada maret lalu. Namun, saat ini hanya tinggal tiga kategori tiket yang dijual yaitu follow my team, weekend pass 1 dan weekend pass 2. Penonton yang memilih kategori weekend pass 1 dapat melihat laga ronde pertama fase grup antara Iran vs Brasil dan Spanyol vs Pantai Gading (26 Agustus), serta Kanada vs Lebanon dan Prancis vs Latvia (27 Agustus).

Sedangkan weekend pass 2 akan menampilkan empat partai ronde kedua fase grup pada 2 dan 3 September 2023. Harga tiket pada kategori ini berkisar di angka Rp 450 ribu sampai Rp 8,1 juta, tergantung lokasi tempat duduk yang dipilih.

Sementara itu, penggemar juga bisa menonton semua pertandingan dari satu tim tertentu dengan membeli tiket kategori follow my team passes yang dijual dengan harga berkisar Rp 1,5 juta hingga Rp 9,9 juta. Untuk kategori ini, semua tiket masih tersedia.

Sebagai informasi, Indonesia akan memfasilitasi laga di babak penyisihan grup fase satu dan dua, hingga babak klasifikasi sebelum perempat final. Dimana negara yang akan bertanding di Indonesia adalah juara bertahan Timnas Basket Spanyol, Iran, Pantai Gading, dan Brasil di Grup G. Dan Kanada, Latvia, Lebanon, dan Perancis berada di Grup H.

