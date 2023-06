BSI Dukung Laga FIFA Matchday Timnas Indonesia vs Palestina, Beri Diskon Tiket 50 Persen

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mendukung penuh penyelenggaraan laga FIFA Matchday Timnas Indonesia vs Palestina yang akan digelar 14 Juni 2023 mendatang di Stadion Bung Tomo, Surabaya.

"Kami sangat antusias menyambut gelaran FIFA Matchday ini, dimana Palestina juga memiliki peran besar sebagai negara yang mendukung ekonomi syariah dan juga sebagai solidaritas sesama negara Muslim dan dukungan olahraga sepak bola di kancah internasional,” ujar Direktur Utama BSI Hery Gunardi dalam rilis, Selasa.

BSI berkomitmen untuk terus mendukung kemajuan sepak bola Indonesia dengan semangat sportivitas dan solidaritas, agar mampu bersaing di kawasan regional Asia Tenggara, Asia maupun dunia.

Khusus untuk FIFA Matchday Indonesia vs Palestina, BSI memberikan promo menarik bagi nasabah, antara lain diskon pembelian tiket hingga 50 persen dengan menggunakan Hasanah Card. BSI juga menyediakan program spend and get tiket nonton untuk para pemegang kartu debit BSI, Hasanah Card, dan melakukan scan QRIS dengan BSI Mobile.

Selain itu, untuk mendorong pertumbuhan pariwisata di Surabaya, khususnya di area Stadiun Bung Tomo, BSI mengajak puluhan UMKM untuk berpartisipasi menyemarakkan acara ini.

"BSI siap menjadi bank sponsor penuh dalam gelaran akbar FIFA Matchday Indonesia dengan menargetkan aktivasi optimal pemakaian kartu debit dan kartu pembiayaan BSI melalui penjualan tiket di tiket.com," ujar Hery pula.

Hery sendiri mengapresiasi langkah Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang akan menyumbangkan 10 persen hasil penjualan tiket untuk perjuangan Palestina, yang dinilai sebagai wujud nyata kehadiran Indonesia dalam perjuangan rakyat Palestina.

“BSI mendukung dan mengapresiasi langkah Ketum PSSI yang menyumbangkan 10 persen hasil penjualan tiket untuk Palestina,” ujarnya lagi.

Sebelumnya, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir mengatakan FIFA Match Day antara Indonesia dan Palestina di Gelora Bung Tomo, bukan sebatas pertandingan semata, tapi laga ini juga menjadi salah satu bentuk nyata sikap Indonesia dalam mendukung perjuangan Palestina.

