Insiden Lampu Mati di Istora Senayan Warnai Gelaran Hari Pertama Indonesia Open 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Insiden mati lampu mewarnai penyelenggaraan hari pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2023 pada Selasa, 13 Juni 2023. Kejadian itu berlangsung kurang lebih tiga menit pada sekitar pukul 16.20 WIB.

Saat lampu mati, turnamen BWF World Tour Super 1000 itu sedang mengelar pertandingan dua wakil Indonesia. Mereka adalah ganda campuran Rehan Naufal Kusharjanto / Lisa Ayu Kusumawati melawan pasangan malaysia Goh Soon Huat / Lai Shevon Jemie.

Atlet tunggal putri Putri Kusumawa Wardani juga sedang menghadapi wakil Amerika Serikat Iris Wang. Satu pertandingan lainnya mempertemukan ganda putri Jepang Hiroki Midorikawa / Natsu Saito kontra pasangan Malaysia Chen Tang Jie / Toh Ee Wei.

Insiden lampu mati itu diawali di lapangan 1 tempat pertandingan Rehan / Lisa melawan Goh / Lai. Tak lama berselang, giliran lampu lapangan 3 yang menampilkan laga Midorikawa / Saito kontra Chen / Toh diikuti lampu lapangan 2.

Saat lampu arena mati, Rehan / Lisa sedang unggul di poin-poin kritis game kedua dengan skor 24-23. Ketika laga dilanjutkan, mereka berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 13-21 26-24 21-17.

Di sisi lain, Putri harus mengakui keunggulan Iris Wang dan melanjutkan laga game kedua dengan kondisi tertinggal. Kejadian tersebut membuat penonton yang hadir langsung di Istora bergemuruh. Mereka tetap memberi semangat kepada dua wakil Indonesia sambil meminta panitia untuk segera kembali menyalakan lampu lapangan.

Pertandingan pun terhenti beberapa saat. Lampu sempat menyala sebentar sebelum akhirnya kembali padam. Tak lama kemudian lampu menyala lagi dan pertandingan bisa dilanjutkan.

Hasil pertandingan wakil Indonesia di hari pertama Indonesia Open 2023 hingga pukul 17.15 WIB

Lapangan 1

Partai 6 Gregoria Mariska Tunjung vs Pusarla V. Sindhu (India): 19-21 15-21.

Partai 8 Rehan Naufal Kusharjanto / Lisa Ayu Kusumawati vs Goh Soon Huat / Lai Shevon Jemie (Malaysia/7): 13-21 26-24 21-17.

Lapangan 2

Partai 1 Lanny Tria Mayasari / Ribka Sugiarto vs Febriana Dwipuji Kusuma / Amalia Cahaya Pratiwi: 15-21 18-21.

Partai 3: Adnan Maulana / Nita Violina Marwah vs Zheng Si Wei / Huang Ya Qiong (Cina/1): 15-21 9-21.

Partai 6: Zachariah Josiahno Sumanti / Hediana Julimarbela vs Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Thailand/3): 17-21 9-21.

Partai 8 Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (1) vs Jeppe Bay / Lasse Molhede (Denmark): 21-15 21-11

Partai 9 Putri Kusuma Wardani vs Iris Wang (Amerika Serikat)

Partai 10 Leo Rolly Carnando / Daniel Marthin vs Ayato Endo / Yuta Takei (Jepang)

Lapangan 3

Partai 4 Meilsya Trias Puspitasari / Rachel Allessya Rose vs Vivian Hoo / Lim Chiew Sien (Malaysia): 21-18 23-21.

