Genap 31 Tahun: Berikut Profil Bintang Liverpool, Mohamed Salah

TEMPO.CO, Jakarta - Bintang Liverpool, Mohamed Salah kemarin telah menginjak usia 31 tahun. Kontribusi Salah untuk Liverpool tidak bisa dipungkiri. Berbagai prestasi sudah ia sumbangkan untuk klub tersebut. Mulai piala domestik hingga Liga Champions sudah ia persembahkan untuk klub yang bermarkas di Anfield tersebut.

Kapten Tim Nasional Mesir ini memiliki nama lengkap Mohamed Salah Hamed Mahrous Ghaly ini lahir di Nagrig, Mesir pada 15 Juni 1992. Salah dikenal sebagai pribadi yang pendiam dan disiplin.

Karir sepakbolanya mulai dirintis ketika ia bergabung dengan tim muda lokal, El Mokawloon saat berusia 14 tahun. Peforma apiknya selama setahun di sana membuat manajer klub mempromosikannya ke skuat senior. Salah menjalani debut tim seniornya di Liga Utama Mesir sebagai pemain pengganti pada 3 Mei 2010. Selama musim 2010–11 Salah terus mendapatkan menit bermain hingga akhirnya menjadi pemain reguler di tim utama.

Menapaki batu loncatan di Swiss

Klub Liga Super Swiss, FC Basel, mengendus bakat Salah setelah melihat penampilannya ketika laga persahabatan antara El Mokawloon dengan Mesir U-23 di Stadion Rankhof di Basel. Meskipun hanya bermain di babak kedua, Salah sukses mencetak dua gol dan membantu tim Mesir menang 4-3.

Basel kemudian mengundang Salah untuk tetap berada di kota untuk pelatihan selama seminggu. Pada 10 April 2012, diumumkan bahwa Salah telah menandatangani kontrak dengan Basel selama empat tahun mulai dari 15 Juni 2012.

Salah menjalani debut resminya di Basel dalam pertandingan babak penyisihan Liga Champions UEFA melawan klub Norwegia Molde pada 8 Agustus 2012 dengan masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74.

Bergabung dengan Chelsea

Penampilan menjanjikannya di FC Basel membuat salah satu klub Liga Premier Inggris, Chelsea, berminat mendatangkannya. Pada 23 Januari 2014, Chelsea mengumumkan bahwa kesepakatan telah disepakati dengan Basel untuk menandatangani Salah dengan biaya dilaporkan berada di angka 16 juta Euro.

Ini membuat Salah menjadi orang Mesir pertama yang menjadi pemain Chelsea. Pada 8 Februari 2014, Salah melakukan debutnya untuk Chelsea di Liga Premier dengan masuk sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 3-0 atas Newcastle United.

Salah mencetak gol pertamanya di tanah britania pada 22 Maret 2014 ketika laga melawan Arsenal di Stamford Bridge yang berakhir dengan kemenangan 6-0 untuk The Blues.

Berkelana ke Italia

Pada hari batas waktu transfer, 2 Februari 2015, Chelsea mengkonfirmasi bahwa Salah akan bergabung dengan klub Italia Fiorentina dengan status pinjaman selama 18 bulan hingga akhir musim 2015–16.

Pada 6 Agustus 2015, Mohamed Salah kembali menjalani musim sebagai status pinjaman. Kali ini, AS Roma menjadi destinasi berikutnya Mengenakan nomor punggung 11, Dia melakukan debutnya pada 22 Agustus melawan Hellas Verona yang berakhir imbang 1-1.

Pada 3 Agustus 2016, AS Roma mempermanenkan Salah dengan mahar 15 juta Euro. Dia mencetak gol pertamanya di musim itu dalam kemenangan 4-0 atas Udinese pada 20 Agustus 2016.

Kembali ke Inggris, kali ini bersama Liverpool

Setelah dua tahun berkarir di Italia, Salah kembali merumput di Inggris. Pada 22 Juni 2017, ia menyetujui transfer ke Liverpool dan menandatangani kontrak jangka panjang dengan dengan biaya 42 juta Euro.

Dimusim perdananya bersama Liverpool, Salah langsung menerima berbagai penghargaan muali dari PFA Players' Player of the Year, Football Writers' Player of the Year dan PFA Fans' Player of the Year. Salah juga meraih tempat ketiga untuk The 2018 Best FIFA Men's Player. Ia juga pernah menerima penghargaan individu seperti Golden Boot setelah mampu menorehkan 32 gol untuk Liverpool di Liga Premier.

Pada 2 Juli 2018, Salah menandatangani kontrak jangka panjang baru dengan Liverpool. Manajer Jürgen Klopp mengatakan berita itu penting sebagai pernyataan niat dalam hal status Liverpool di dunia sepak bola dengan membuat Salah berkomitmen lebih jauh ke klub.

Pada tanggal 30 Agustus 2018, Salah masuk dalam daftar pendek tiga orang untuk Pemain Terbaik UEFA Pria Tahun Ini, berada di tempat ketiga, dan juga termasuk dalam daftar pendek tiga orang untuk UEFA Forward of the Season, datang di tempat kedua.

Pada tanggal 3 September 2011, Mohamed Salah melakukan debutnya untuk tim nasional sepak bola Mesir dalam kekalahan tandang 2-1 oleh Sierra Leone. Dia mencetak gol pertamanya untuk tim pertama Mesir dalam kemenangan 3-0 melawan Niger sebulan kemudian, pada tanggal 8 Oktober, dalam kualifikasi untuk Piala Afrika 2012.

Dalam kualifikasi Piala Dunia 2018, Salah adalah pencetak gol terbanyak untuk Mesir dengan lima gol, termasuk kedua gol dalam kemenangan 2-1 yang menentukan atas Kongo, salah satunya adalah penalti di menit-menit akhir. Gol-nya itu berhasil membawa negaranya mencapai putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1990.

Musim ini Mohamed Salah mampu tampil baik. Sempat mengalami penurunan performa pada pertengahan kompetisi, Salah akhirnya bisa mengakhiri musim 2022-23 dengan catatan 30 gol dan 16 assist dari 51 laga.

