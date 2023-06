Persik Kediri Berlakukan Tiket Terusan Laga Liga 1 di Stadion Brawijaya, Simak Rinciannya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Manajemen Persik Kediri membuat kebijakan baru dengan mengeluarkan tiket terusan bagi penonton yang melihat langsung pertandingan Liga 1 2023-2024 di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Jawa Timur. Direktur Persik Kediri Arief Syaifuddin mengatakan bahwa Persikmania, suporter pendukung Persik Kediri, dapat membeli satu tiket terusan untuk sepanjang musim.

"Persikmania bisa membeli dengan harga yang menguntungkan dan ditambah benefit lainnya," kata dia di Kediri, Jumat, 30 Juni 2023.

Arief juga mengungkapkan manajemen sudah membahas terkait dengan penyesuaian harga tiket untuk laga kandang selama kompetisi Liga 1 Indonesia 2023/2024 tersebut.

Manajemen, kata dia, juga mendengarkan masukan dari pihak suporter yang diwakili oleh perwakilan Aliansi Suporter Kediri, untuk perbaikan klub. "Dari pihak manajemen menyampaikan sejumlah perubahan dan penyesuaian harga tiket untuk laga kandang."

"Kami juga mengundang Aliansi Suporter Kediri untuk duduk bersama guna bermusyawarah, dan usai pertemuan kami memang bersepakat ada sedikit kenaikan harga tiket ke depannya," kata Arief.

Baca Juga: Laga Liga 1 Persija Jakarta vs PSM Makassar Diundur ke 3 Juli 2023

Ia mengatakan bahwa perubahan dan penyesuaian harga tiket tersebut saat ini masih digarap. Namun, untuk laga perdana belum diberlakukan.

"Kami sepakat bahwa perubahan dan penyesuaian harga tiket ini juga belum diberlakukan di laga perdana Persik Kediri melawan Borneo FC (3 Juli), namun baru akan diterapkan di laga kandang berikutnya saat menjamu Arema FC (15 Juli) sesuai permintaan suporter," kata dia.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun Ketua Aliansi Suporter Kediri Bagus Hutomo menyatakan bahwa pertemuan dengan pihak manajemen Persik Kediri memang bertujuan untuk membahas sejumlah aspek sepanjang kompetisi Liga 1. Sosialisasi perubahan dan penyesuaian harga tiket kandang Persik Kediri juga masuk dalam bahasan.

"Pertemuan memang membahas beberapa hal. Pihak manajemen menyampaikan adanya rencana kenaikan harga tiket di kandang. Pihak suporter juga memberikan masukan kepada manajemen, seperti adanya tiket terusan bagi penonton dan kita juga akan segera mensosialisasikan hal ini kepada seluruh anggota," kata dia.

Manajemen Persik Kediri telah menetapkan harga tiket pertandingan di kandang Persik Kediri saat laga melawan Arema FC, 15 Juli 2023. Rinciannya tiket ekonomi dibenderol Rp 65.000 per tiket, kelas utama Rp 90.000 per tiket, dan kelas VIP Rp 120.000 per tiket.

Untuk harga tiket terusan musim 2023/2024, manajemen mematok harga ekonomi sebesar Rp 750.000 per tiket. Adapun tiket kelas utama sebesar Rp 1.000.000 per tiket dan kelas VIP sebesar Rp 1.200.000 per tiket.

Harga tiket terusan plus bundling jersey latihan Persik Kediri di Liga 1 2023/2024 untuk paket ekonomi akan dipatok seharga Rp 1.099.000 per tiket. Adapun tiket paket kelas utama sebesar Rp 1.349.000 dan kelas VIP sebesar Rp 1.549.000.

Pilihan Editor: 10 Fakta Menarik Bali United vs PSS Sleman di Laga Pembuka BRI Liga 1 2023-2024