Profil Buro Happold, Konsultan JIS Asal Inggris yang Ternyata Pernah Bangun Stadion Tottenham Hotspur

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rencana renovasi Jakarta International Stadium (JIS) menimbulkan beragam reaksi dari banyak khalayak, tak terkecuali masyarakat umum. Pasalnya, rencana ini keluar setelah stadion berkapasitas 82 ribu penonton tersebut dianggap tidak memenuhi standar FIFA, terutama rumputnya.

Pembangunan Jakarta International Stadium melibatkan banyak pihak, mulai arsitek dan desainer lokal, hingga perusahaan konsultan asing. Adapun salah satu pihak yang ikut turun tangan dalam proses pembangunan stadion yang terletak di Jakarta Utara tersebut adalah Buro Happold. Perusahaan tersebut adalah konsultan desain dan kontruksi internasional asal Inggris yang bertanggung jawab atas perancangan desain JIS.

Buro Happold merupakan perusahaan yang membangun stadion klub Liga Inggris Tottenham Hotspur menjadi arena kelas dunia berstandar FIFA. Mereka menyediakan layanan multidisiplin dari konsep hingga penyelesaian. Kapasitas stadion baru itu meningkat dari 36.240 menjadi 62.062 penonton dan memberikan fasilitas canggih yang dirancang untuk mendukung pertandingan sepak bola, pertandingan NFL dan konser musik, serta acara seperti konferensi dan jamuan makan.

Lantas, bagaimana profil Buro Happold, konsultan JIS dari Inggris tersebut? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.



Profil Singkat Buro Happold

Melansir dari situs resmi perusahaan, Buro Happold adalah konsultan insinyur, desainer, dan penasihat internasional yang terintegrasi. Sudah berdiri lebih dari 45 tahun, perusahaan asal Inggris ini telah memberikan berbagai solusi kreatif tentang perencanaan pembangunan yang berorientasi pada nilai untuk kepentingan manusia, tempat, dan planet.

Buro Happold identik dengan pengiriman proyek yang sangat kompleks di setiap benua. Mereka juga bekerja dengan praktik dan organisasi arsitektur terkemuka di dunia, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), UNESCO, dan C40 Cities. Oleh karena itu, mereka dikenal sebagai perusahaan yang ‘penuh semangat’, ‘inovatif’, dan ‘kolaboratif. Selain itu, melalui komunitas global yang terdiri dari para profesional teknik, penasihat, dan desainer terkemuka dunia, Buro Happold bekerja untuk mengatasi tantangan besar di dunia yang terus berkembang.



Perusahaan yang Berkomitmen Pada Iklim

Buro Happold bekerja bertujuan pada pemulihan iklim yang adil dan hijau. Hal ini menyesuaikan dengan bisnis mereka untuk memitigasi perubahan iklim dan krisis keanekaragaman hayati. Tak hanya itu, pada situs resmi perusahaan, mereka pun memperlihatkan Laporan Keberlanjutan Global yang menguraikan kemajuan dalam perjalanan berkelanjutan berdasarkan proyek dan operasinya. Adapun tiga target penting Buro Happold pada iklim adalah sebagai berikut:

- Mengurangi emisi karbon operasional perusahaan sebesar 21 persen pada 2025.

- Merancang semua proyek pembangunan baru untuk menjadi nol karbon bersih yang beroperasi pada 2030.

- Mengurangi intensitas karbon dari semua bangunan baru, retrofit besar, dan proyek infrastruktur sebesar 50 persen pada 2030.

Struktur Petinggi Perusahaan Buro Happold

Berikut beberapa struktur petinggi dari perusahaan yang bertanggung jawab sebagai konsultan JIS, Buro Happold:

- Oliver Plunkett sebagai Chief Executive Officer

- Mark Barone sebagai Chief Operating Officer

- Sean Mulligan sebagai Chief Financial Officer

- Misti Melville sebagai Chief People Officer

- Alain Wah sebagai Chief Technology Officer

- Craig Schwitter sebagai Senior Partner, Chair of the Global Board

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

- Dr. Sarah Prichard sebagai Managing Director - UK

- Christian Ulrich sebagai Managing Director – Europe

- Gareth Kirkwood sebagai Managing Director – Middle East

Stadion Internasional yang Didesain Buro Happold

Sebelum menjadi konsultan desain dan konstruksi JIS, Buro Happold telah memiliki banyak pengalaman untuk mendesain stadion sepak bola bertaraf Internasional di berbagai negara di dunia. adapun beberapa stadion internasional yang pernah didesain Buro Happold adalah sebagai berikut:

- Astana Arena di Kazakhstan yang berkapasitas 30.000 tempat duduk.

- Bramley -Moore Dock Stadium di Liverpool, Inggris yang berkapasitas 52.888 tempat duduk.

- Aviva Stadium di Dublin, Irlandia dengan kapasitas 50.000 kursi penonton.

- London Olympic Stadium di London, Inggris, berkapasitas 80.000 tempat duduk.

- Michelle and Barack Obama Sport Center di Amerika

- Tottenham Hotspur Stadium di London, Inggris berkapasitas 62.850 bangku.

Portoflio JIS Hilang di Situs Buro Happold

Terkait pembangun JIS, proyek tersebut sempat dikabarkan hilang dalam daftar portofolio Buro Happold di situs resminya. Dalam pembangunan JIS, Buro Happold ditunjuk oleh Jakarta Konsultindo (JakKon).

Hilangnya proyek JIS dari daftar portofolio Buro Happold di situs resminya diceritakan salah satu pengguna Twitter, M. Ridha Intifadha. “Link soal JIS ini juga sudah tidak bisa diakses. Katanya… “The page you require is currently not available, please contact one of our specialists on this page for more information” tulisnya di akun @RidhaIntifadha, Jumat, 7 Juli 2023.

Tempo mencoba mengakses laman resmi Buro Happold pada Sabtu, 8 Juli 2023 sekitar pukul 7.00 dan mengalami hal serupa. Sejumlah pengguna Twitter pun menyuarakan hal serupa. “Lah iya udah ga tersedia..’ tulis @rd41_hart sambil menyertakan video screen capture saat dia mencoba mengakses informasi JIS di situs Buro Happold.

“Td ngecek ke web nya iya lagi ga ada Ngeri politik bisa ampe membunuh akal dan nurani gini,” tulis @piki_ajah.

VIVIA AGARTHA F | RADEN PUTRI | AHMAD FAIZ IBU SANI

Pilihan Editor: 5 Perkembangan JIS dalam Sepekan: Tiga Masalah Utama hingga Hoaks Renovasi Rp 5 Triliun