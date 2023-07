Merespons Kerusuhan Antarsuporter di Liga 1, Begini Komentar Menpora Dito Ariotedjo

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo berharap para suporter tim-tim Liga 1 saling menjaga. Dia menyampaikan hal itu merespons kerusuhan antarsuporter yang kembali terjadi di kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Indonesia yang telah bergulir tiga pekan.

Kerusuhan antarsuporter Liga 1 di antaranya terjadi pada pekan pertama antara Persis Solo vs Persebaya Surabaya di Stadion Manahan pada 1 Juli, pekan kedua PSM Makassar vs Dewa United di Stadion BJ Habibie pada 8 Juli, dan pekan ketiga Persik Kediri vs Arema FC di Stadion Brawijaya pada 15 Juli.

“Saya berharap, kembali lagi ini, berharap ayo kita benar-benar menonton sepak bola ini kita fokus ke substansi yaitu sepak bola,” kata Dito ketika ditemui awak media seusai melepas tim nasional sepak bola amputasi Indonesia U-23 di Artalive Challenge Cup Amputee Football 2023 Malaysia di Auditorium Wisma Kemenpora, Jakarta, Selasa, 18 Juli 2023.

"Kita tahu biasanya banyak sekali variabel di suporter ini. Saya harap para suporter bisa menjaga sesama suporter, baik itu dari satu tim maupun tim yang lain. Mari kita jaga bersama sepak bola kita,” ujarnya menambahkan.

BRI Liga 1 musim 2023-2024 ini diberlakukan sejumlah perubahan kebijakan, salah satunya adalah suporter tim tamu yang dilarang hadir. Kebijakan ini merupakan bentuk transformasi sepak bola Indonesia pasca-terjadinya Tragedi Kanjuruhan pada Oktober 2022 dan hasil kesepakatan antara PSSI dan FIFA untuk syarat Liga 1 musim ini bisa digulirkan.

“Jadi saya ingin mengajak para suporter ayo menjaga bersama,” ucap Dito.

Menpora sangat menyayangkan adanya kerusuhan suporter, apalagi ada wacana Liga 1 akan diberhentikan apabila induk sepak bola dunia kembali menghukum sepak bola Indonesia jika kejadian serupa Tragedi Kanjuruhan terjadi lagi.

“Ya ini lagi ditanggapi dan didiskusikan dengan PSSI, sampai ada wacana buat setop ya, tapi ini lagi diskusi yang terbaik bagaimana,” kata pria 32 tahun itu.

“Karena kasihan kalau berhenti, tim-tim yang sudah berlatih, tidak sedikit mengeluarkan dana, kita tahu persiapan menjadi home and away-nya itu sangat mahal,” ujarnya.

Dito kembali menekankan harapannya kepada para suporter klub-klub sepak bola Tanah Air agar tidak rusuh dan dapat diajak bekerja sama, dalam hal ini mau menaati kebijakan kompetisi yang melarang kehadiran suporter tim tamu mendukung timnya saat bermain tandang.

“Karena yang saya bilang yang namanya kesuksesan itu tidak bisa dari satu pihak tapi ini kerja sama dan juga kebersamaan seluruh pihak yang mari kita jaga bersama-sama,” ujar Menpora.

Kompetisi sepak bola Liga 1 saat ini memasuki pekan keempat. Untuk putaran pertandingan berikutnya, laga PSS Sleman vs PSIS Semarang dan Borneo FC vs Barito Puteraakan menjadi dua pertandingan pembuka pekan empat ini.

