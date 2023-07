Daftar Pemain Timnas Bola Voli Putri Indonesia untuk SEA V League 2023 yang Berlangsung 4-6 Agustus

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Timnas Bola Voli Putri Indonesia akan tampil pada kejuaraan SEA V League 2023 putaran pertama yang berlangsung di Hanoi, Vietnam, 4-6 Agustus. Mereka akan diperkuat 16 pemain.

Pelatih Eko Waluyo menyatakan berpeluang menurunkan para pemain debutan dalam ajang ini.

"Bisa sekali mereka (pemain debutan) diturunkan jadi starting line-up di pertandingan perdana. Mudah-mudahan mereka tidak mengalami demam panggung," kata pelatih timnas voli putri Indonesia Eko Waluyo saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PP PBVSI) mengumumkan 16 nama pevoli putri yang dibawa untuk mengarungi ajang SEA V League 2023 putaran pertama di Hanoi. Di antara 16 nama tersebut terdapat beberapa pemain debutan, antara lain Azzahra Dwi Febyane, Salsabila Dara Putri, dan Dya Hawa Nur Fitria.

"Alhamdulillah mereka (pemain debutan) selama pemusatan latihan (TC) bisa mengikuti kakak-kakaknya dan ada perkembangan. Sebenarnya lebih kelihatan yang muda-muda untuk perkembangannya karena mereka masih bisa ditingkatkan kemampuan dan potensinya," kata Eko.

Sebanyak 16 pemain yang dipilih sebelumnya telah melakoni pemusatan latihan nasional (pelatnas) sejak 6 Juli di GOR PBV BJB Tandamata, Bandung.

"Ya selama persiapan (tim) kurang lebih hanya dua minggu kami maksimalkan. Kami fokus memperbaiki hal yang mendasar seperti receive dan transisi bertahan," kata Eko.

Bandung BJB Tandamata yang merupakan juara Proliga 2023 ditunjuk PP PBVSI untuk mewakili timnas voli putri Indonesia di ajang SEA V League 2023.

Rencananya, timnas voli putri Indonesia akan mulai bertolak menuju Hanoi, Vietnam, pada Rabu. "Besok kami berangkat (ke Hanoi) tanggal 1 Agustus. Hari Kamis mungkin kami akan melakukan uji coba lapangan," ujar Eko.

Daftar nama 14 pemain Timnas Bola Voli Putri Indonesia untuk ajang SEA V League 2023:

1. Wilda Siti Nur Fadilah - Middle blocker

2. Agustina Wulandhari - Middle blocker

3. Myrasuci Indriani - Middle blocker

4. Tiara Ariance Ratna Sanger - Setter

5. Ratri Wulandari - Opposite

6. Salsabila Dara Putri - Outside hitter

7. Aulia Suci Nufadila - Outside hitter

8. Dya Hawa Nur Fitria - Libero

9. Alya Anastasia - Opposite

10. Shella Bernadetha - Middle blocker

11. Hany Budiarti - Opposite

12. Dita Azizah - Libero

13. Nandita Ayu Salsabila - Outside hitter

14. Azzahra Dwi Febyane /Gendhis - Outside hitter

15. Arneta Putri Amelian - Setter

16. Mediol Stiovanny Yoku - Outside hitter.

