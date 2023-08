Rekap Hasil Australian Open 2023 Rabu 2 Agustus: 7 Wakil Indonesia Lolos, 4 Kalah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tujuh wakil Indonesia melaju ke babak kedua (16 besar) turnamen bulu tangkis Australian Open 2023, Rabu, 2 Agustus. Empat wakil lainnya kalah.

Para wakil yang lolos itu berasal dari sektor tunggal putra tiga orang, dari ganda campuran tiga wakil, dan dari tunggal putri satu orang.

Mereka yang lolos adalah Jonatan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, Shesar Hiren Rhustavito, Adnan Maulana / Nita Violina Marwah, Rinov Rivaldy / Pitha Haningtyas Mentari, Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti, dan Komang Ayu Cahya Dewi.

Sedangkan mereka yang hari ini kalah adalah Ester Nurumi Tri Wardoyo, Putri Kusuma Wardani, dan Rehan Naufal Kusharjanto / Lisa Ayu Kusumawati. Selain itu ada Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja yang dikalahkan Rinov / Pitha.

Simak Rekap Hasil Wakil Indonesia di Babak Pertama Australian Open 2023:

Wakil yang menang

Adnan Maulana / Nita Violina Marwah vs Chan Peng Soon / Cheah Yee See (Malaysia): menang 21-16, 21-10.

Rinov Rivaldy / Pitha Haningtyas Mentari vs Dejan Ferdinansyah / Gloria Emmanuelle Widjaja: menang 14-21, 21-15, 21-15.

Jonatan Christie (7) vs Kento Momota (Jepang): menang 21-23, 21-14, 21-12.

Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti vs Chang Ko-Chi Le Chih Chen (Cina Taipei): menang 21-19, 21-19.

Anthony Sinisuka Ginting (1) vs Ng Ka Long Angus (Hong Kong): menang 21-18, 18-21, 21-12.

Shesar Hiren Rhustavito vs Kantaphon Wangcharoen (Thailand): menang 21-12, 21-19.

Komang Ayu Cahya Dewi vs Tasnim Mir (India): menang 21-13, 21-7.

Wakil yang Kalah

Ester Nurumi Tri Wardoyo vs Supanida Katethong (Thailand): kalah 7-21, 11-21.

Putri Kusuma Wardani vs Sim Yu Jin (Korea Selatan): kalah 21-23, 13-21.

Rehan Naufal Kusharjanto / Lisa Ayu Kusumawati (7) vs Thang Chun Man / Tse Ying Suet (Hong Kong): kalah 22-20, 11-21, 10-21.

Hasil Hari Sebelumnya

Sehari sebelumnya sudah ada lima wakil Indonesia yang lolos ke babak kedua. Mereka adalah Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlvei Isfahani, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, dan Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi

