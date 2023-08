Wilda Siti Nurfadilah Jadi Middle Blocker Terbaik SEA V League 2023 Putaran Pertama

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemain Timnas bola voli putri Indonesia, Wilda Siti Nurfadilah, menyabet gelar individu middle blocker terbaik SEA V League 2023 putaran pertama yang berlangsung di Vinh Phuc Gymnasium, Hanoi, Vietnam.

Meski gagal membawa Indonesia menjadi juara di SEA V League 2023, Wilda Siti Fadhilah tampil impresif selama putaran pertama.

Indonesia harus puas menempati posisi ketiga klasemen akhir dengan memperoleh tiga poin hasil dari satu kali menang dan dua kali kalah.

Srikandi-srikandi Indonesia harus takluk di tangan Thailand (0-3) dan Vietnam (1-3) dan hanya mampu mengunci kemenangan di pertandingan akhir saat menghadapi Filipina (3-0).

Kapten timnas voli putri Indonesia itu menjadi satu-satunya pemain Indonesia yang meraih gelar individu pada putaran pertama SEA V League 2023.

Perolehan gelar individu didominasi oleh para pebola voli timnas Thailand yang menjadi juara di putaran pertama dan timnas Vietnam yang menjadi runner-up.

Srikandi-srikandi Indonesia yang diwakili oleh Bandung BJB Tandamata bakal melanjutkan perjuangannya di SEA V League 2023 putaran kedua yang berlangsung di Chiangmai, Thailand pada 11-13 Agustus.

Daftar penghargaan individu SEA V League 2023 putaran pertama dilansir dari keterangan resmi PP PBVSI, Senin:

Most Valuable Player & Best Outside Hitter : Ajcharaporn Kongyot (Thailand).

Best Setter: Doan Thi Lam Oanh (Vietnam).

Best Outside Hitter : Tran Thi Than Thuy (Vietnam).

Best Middle Blocker: Wilda Siti Nurfadhilah (Indonesia) dan Thatdao Nuekjang (Thailand).

Best Opposite Spiker: Hoang Thi Kieu Trinh (Vietnam).

Best Libero: Piyanut Pannoy (Thailand).

