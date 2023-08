Jadwal Lengkap SEA V League 2023 Putaran Kedua: Timnas Bola Voli Putri Indonesia Berlaga di Thailand

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas bola voli putri Indonesia bakal menghadapi Vietnam di pertandingan pembuka SEA V League 2023 putaran kedua pada Jumat yang akan berlangsung di Chiangmai, Thailand.

Srikandi-srikandi Indonesia yang pada putaran pertama berada di peringkat ketiga, berambisi untuk memperbaiki performa pada putaran kedua ini yang akan berlangsung mulai 11 hingga 13 Agustus mendatang.

Usai menghadapi Vietnam, tim asuhan dari pelatih Eko Waluyo itu akan berhadapan dengan juara putaran pertama sekaligus tuan rumah Thailand pada Sabtu.

Lalu pertandingan penutup, Wilda Siti Fadhillah dkk. akan bertemu dengan Filipina pada Minggu.

Dari komposisi pemain, timnas Indonesia tidak melakukan perubahan dengan tetap mengandalkan pemain-pemain yang sama di putaran pertama.

Daftar pemain timnas bola voli putri Indonesia:

1. Wilda Siti Nur Fadilah - Middle blocker

2. Agustina Wulandhari - Middle blocker

3. Myrasuci Indriani - Middle blocker

4. Tiara Ariance Ratna Sanger - Setter

5. Ratri Wulandari - Opposite

6. Salsabila Dara Putri - Outside hitter

7. Aulia Suci Nufadila - Outside hitter

8. Alya Anastasia - Opposite

9. Shella Bernadetha - Middle blocker

10. Hany Budiarti - Opposite

11. Dita Azizah - Libero

12. Nandita Ayu Salsabila - Outside hitter

13. Arneta Putri Amelian - Setter

14. Mediol Stiovanny Yoku - Outside hitter.

Jadwal pertandingan SEA V League 2023 putaran kedua:

Jumat, 11 Agustus

Vietnam vs Indonesia - 15.00 WIB

Filipina vs Thailand - 18.00 WIB

Sabtu, 12 Agustus

Vietnam vs Filipina - 12.00 WIB

Indonesia vs Thailand - 15.00 WIB

Minggu, 13 Agustus

Filipina vs Indonesia - 15.00 WIB

Thailand vs Vietnam - 18.00 WIB.

