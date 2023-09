Jadwal Inter Miami vs Sporting Kansas City di Ajang MLS Minggu Pagi 10 September 2023: Ujian Perdana Tanpa Messi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Inter Miami di ajang Major League Soccer (MLS) akan hadir pada Minggu pagi WIB, 10 September 2023. Mereka akan menjamu Sporting Kansas City di Stadion DRV PNK, mulai 06.30 WIB.

Ini akan menjadi ujian spesial bagi Inter Miami. Untuk pertama kalinya dalam 12 laga, mereka akan bermain tanpa Lionel Messi yang harus membela Argentina di Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Sebelumnya, dengan kehadiran Messi yang menyumbang 11 gol dan 5 assist, Inter Miami tak terkalahkan dalam 11 laga. Dalam prosesnya mereka meraih gelar Piala Liga dan lolos ke final US Open Cup.

Messi sudah tampil tiga kali di MLS. Mereka dua kali menang dan sekali seri. Saat ini, tandangan Inter Miami untuk bisa lolos ke babak playoff masih sangat berat.

Tim asuhan Gerardo Martino ini menempati posisi ke-14 klasemen MLS Wilayah Timur. Mereka mengemas nilai 25 dari 25 laga, masih tertinggal 8 angka dari DC United yang ada di zona playoff dan sudah memainkan 27 laga.

Bila gagal menang dalam laga ini, peluang Inter Miami akan kian menipis. Striker Inter Miami, Leonardo Campana, yakin mereka bisa mengatasi ketidakhadiran Messi.

“Tentu saja kami akan merasakan (absennya Messi), namun kami memiliki pemain dengan banyak kualitas,” pemain internasional Ekuador itu.

“Leo telah meningkatkan level semua orang, tingkat kepercayaan diri kami. Namun kini kami adalah tim yang sangat berbeda dan saya yakin besok kami akan meraih tiga poin.”

Pelatih kepala Gerardo Martino juga merasa optimistis, meski harus kehilangan banyak pemain karena panggilan internasional. Selain Messi, ia tak bisa memainkan Benjamin Cremaschi (AS), Josef Martínez (Venezuela), dan Robert Taylor (Finlandia).

“Kami memiliki tim yang sangat bagus untuk menghadapi pertandingan melawan Kansas [City],” kata Tata dengan percaya diri.

“Ini terjadi di setiap skuad: ada pemain yang bermain lebih banyak, lebih banyak pertandingan, lebih banyak menit bermain. Lainnya, lebih sedikit. Dan mereka harus memanfaatkan situasi seperti ini.”

Jadwal MLS

(Pekan ke-28)

Minggu, 10 September 2023

06:30 DC United vs San Jose Earthquakes

06:30 Inter Miami vs Sporting Kansas City (Apple TV)

07:30 Minnesota United vs New England Revolution

09:30 Portland Timbers vs Los Angeles FC.

Senin, 11 September 2023

07:00 LA Galaxy vs St Louis Cty.

Klasemen MLS Wilayah Timur





