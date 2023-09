Mengenal Maskot Asian Games 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Maskot dari Asian Games 2022 Hangzhou alias Asian Games 2023 adalah sekelompok robot yang menggambarkan warisan yang mendalam dan getaran kontemporer Huangzhou.

Kombinasi bernama Memories of Jiangnan berasal dari puisi oleh Bai Juyi. Penyair hebat dari Dinasti Tang ini menulis, "When I recall Jiangnan, Hangzhou brings back most of my memories." Nama itu sendiri mengungkapkan banyak tentang warisan Hangzhou, keindahan alamnya, dan semangat inovasinya.

Maskot dari Asian Games ke-19 di Hangzhou, China ini menjadi simbol bagi setiap orang untuk meraih impian mereka. Mereka mewakili tidak hanya kebahagiaan dalam olahraga, tetapi juga puncak dari perkembangan budaya dan ekonom sehingga mereka sejalan dengan karakter Hangzhou dan dengan bangga bergabung dengan lambang dan slogan dari Asian Games ke-19 Hangzhou. Tiga maskot ini diberi nama Chenchen, Congcong, dan Lianlian. Trio robot ini akanmenjadi simbol dari semangat Olimpiade, perdamaian, dan persahabatan.

Congcong

Congcong merepresentasikan Situs Arkeologi Kota Liangzhu, salah satu Daftar Warisan Dunia. Nama Congcong berasal dari kalung giok Cong - benda pusaka yang paling mewakili yang ditemukan dari reruntuhan tersebut. Memancarkan pesona abadi, kalung giok Cong yang diukir dengan motif-motif halus ini identik dengan budaya Liangzhu.

Congcong adalah bukti dari peradaban Tiongkok selama 5.000 tahun. Ia mengambil warna kuning, warna tanah dan panen yang melimpah, sebagai warna utamanya. Sebagai simbol khas dari budaya Liangzhu, motif wajah makhluk mitos di kepalanya mewakili keberanian yang tak tergoyahkan dan kemampuan untuk mengatasi diri sendiri.

Bersemangat, tulus, berhati baik, atletis, dan penuh semangat, Congcong mencerminkan semangat usaha yang tak tergoyahkan dan menginspirasi orang untuk gigih dan mengejar kehidupan yang lebih baik.



Lianlian

Lianlian merepresentasikan Danau Barat, yang juga merupakan Situs Warisan Dunia. Nama Lianlian berasal dari danau yang penuh dengan daun teratai yang lebat. Orang Tiongkok sangat menyukai daun teratai karena mereka dikaitkan dengan kemurnian, kebangsawanan, dan kedamaian.

Lianlian anggun dan berjalan ringan, terlihat berjalan-jalan di antara kabut willow, jembatan yang indah, dan daun teratai yang lebat di danau. Ia mengambil warna hijau, warna kehidupan dan alam, sebagai warna utamanya. Mahkota berbentuk daun teratai di kepalanya didekorasi dengan Tiga Kolam yang Mencerminkan Bulan, pemandangan indah Danau Barat, dan ikon Internet.

Murni, baik, hidup, lucu, elegan, dan ramah, Lianlian mencerminkan semangat yang halus, anggun, harmonis, dan terbuka, serta menyampaikan aspirasi untuk membangun komunitas masa depan bersama untuk umat manusia.

Chenchen

Chenchen merepresentasikan Kanal Besar Beijing-Hangzhou, yang tercatat dalam Daftar Warisan Dunia. Nama Chenchen berasal dari Jembatan Gongchen - struktur landmark di bagian Hangzhou dari Kanal Besar. Jembatan ini, dengan sejarah lebih dari 400 tahun, membawa kenangan indah bagi banyak generasi.

Chenchen menggabungkan Kanal Besar, Sungai Qiantang, dan dunia di luar laut. Ia mengambil warna biru, warna ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai warna utamanya. Ia memiliki pasang surut Sungai Qiantang di atas kepalanya dan Jembatan Gongchen di dahi, hanya meninggalkan ruang tanpa batas untuk imajinasi.

Berani, cerdas, optimis, dan berjiwa enterpreneur, Chenchen melambangkan inklusivitas zaman kita dan menghubungkan Asia dengan dunia.

