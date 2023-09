Asian Games 2023: Daftar Tim Bola Voli Putra yang Lolos ke Babak 12 Besar, Termasuk Indonesia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Cabang olahraga bola voli putra Asian Games 2023 Hangzhou telah memasuki babak 12 besar. Timnas Bola Voli Putra Indonesia termasuk dalam jajaran tim yang lolos dan akan bermain Jumat ini, 22 September 2023.

Indonesia yang tergabung di Grup F bersama Jepang, Filipina, dan Afganistan baru memastikan diri lolos ke babak 12 besar setelah menang tiga set dari Afganistan (25-18, 25-21, 25-17), Kamis dan di hari yang sama, Filipina gagal memetik kemenangan karena dikalahkan Jepang tiga set langsung (19-25, 14-25, 23-25).

Hasil ini membawa Merah Putih lolos ke babak 12 besar sebagai runner-up Grup F dengan 6 poin, di bawah Jepang yang mengoleksi 9 poin.

Pada babak 12 besar nanti, Dony Haryono dan kawan-kawan akan melawan juara Grup A, Cina, yang pada babak penyisihan grup mengoleksi poin sempurna dari dua laga, 6 poin, yang dihasilkan saat menang 3-0 dari Kirgistan (25-19, 25-18, 25-18) dan menang 3-0 dari Kazakhstan (25-20, 25-23, 25-20).

Indonesia dan Cina dijadwalkan akan bertemu pada Jumat pukul 18.00 WIB di Linping Sports Centre Gymnasium.

Daftar 12 tim yang lolos ke babak 12 besar Asian Games 2023:

Cina (Grup A)

Kazakhstan (Grup A)

Iran (Grup B)

Bahrain (Grup B)

India (Grup C)

Korea Selatan (Grup C)

Pakistan (Grup D)

China Taipei (Grup D)

Qatar (Grup E)

Thailand (Grup E)

Jepang (Grup F)

Indonesia (Grup F).

Jadwal babak 12 besar cabang olahraga bola voli Asian Games 2022, Jumat:

Linping Sports Centre Gymnasium

Iran vs Thailand pukul 09.30 WIB

Kazakhstan vs Jepang pukul 13.30 WIB

China vs Indonesia pukul 18.00 WIB

China Textile City Sports Centre Gymnasium

Bahrain vs Qatar pukul 09.30 WIB

India vs China Taipei pukul 13.30 WIB

Korea Selatan vs Pakistan pukul 18.00 WIB.

