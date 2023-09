Hasil Undian dan Jadwal Babak 16 Besar Carabao Cup: Manchester United Bertemu Newcastle, Main 31 Oktober

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester United (MU) akan bertemu Newcastle United pada babak 16 besar atau babak keempat Carabao Cup atau Piala Liga 2023/2024 yang akan dimainkan di Old Trafford pada 31 Oktober WIB.

Kepastian ini didapat setelah pihak penyelenggara melakukan drawing setelah semua laga pada babak ketiga Piala Liga rampung digelar pada Rabu (27/9) waktu setempat atau Kamis WIB.

Duel antara MU dan Newcastle menjadi laga ulangan final Piala Liga musim sebelumnya, 2022/2023. Saat itu The Reds Devils keluar sebagai pemenang dengan skor 2-0 melalui gol dari Marcus Rashford dan Casemiro.

Kedua tim sama-sama mencatatkan cleansheet pada babak ketiga. MU meraih kemenangan 3-0 atas Crystal Palace, Rabu WIB dan Newcastle baru saja menang tipis dari pemilik treble winners musim lalu Manchester City dengan skor 1-0, Kamis WIB.

Pertandingan sengit yang mempertemukan tim Liga Inggris lainnya juga tersaji antara West Ham United dan Arsenal yang akan dimainkan di Stadion London pada 31 Oktober WIB.

Kedua tim melaju ke babak keempat setelah sama-sama meraih kemenangan tipis pada laga tandang, Kamis WIB. The Hammers menang 1-0 dari Lincoln City dan The Gunner menang 1-0 dari Brentford.

Sementara itu, klub bek Indonesia Elkan Baggot, Ipswich Town yang melakukan comeback heroik pada babak ketiga ketika menaklukkan Wolverhampton Wanderers (Wolves) dengan skor 3-2, Rabu WIB, pada babak keempat ini kembali bertemu tim Liga Inggris lainnya yaitu Fulham.

Ipswich kembali bertindak sebagai tim tuan rumah, di Stadion Portman Road yang akan dimainkan 31 Oktober WIB saat menerima tim tamu yang kini bertengger di peringkat 11 klasemen sementara Liga Inggris tersebut.

Hasil Undian Babak 16 besar Carabao Cup:

Manchester United vs Newcastle United

Chelsea vs Blackburn Rovers

West Ham United vs Arsenal

Mansfield Town vs Port Vale

Ipswich Town vs Fulham

AFC Bournemouth vs Liverpool

Everton vs Burnley

Exeter City vs Middlesbrough.

