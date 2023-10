Kiprah Wakil ASEAN di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Timnas Indonesia dan Myanmar Paling Meyakinkan di Leg Pertama

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah tim nasional dari Asia Tenggara (ASEAN) sudah melakoni leg pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis malam, 13 Oktober 2023.

Ada tujuh tim bertarung, tapi hanya dua yang terlihat meyakinkan lolos dan berpeluang lolos ke putaran selanjutnya. Mereka adalah Timnas Indonesia dan Myanmar.

Timnas Indonesia sukses mencukur Brunei Darussalam 6-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Hattrick Dimas Drajad, brace Ramadhan Sananta, dan satu gol Rizky Ridho menjadi penentu dalam laga itu.

Sementara itu, Myanmar juga punya modal besar usai menang 5-1 atas Makau di Stadion Thuwunna, Yangon. Mereka bakal lebih rileks menghadapi laga kedua di kandang lawan.

Hal serupa tak terjadi kepada empat tim lainnya, dengan Singapura menjadi yang paling lumayan. The Lions menang 2-1 atas Guam di Stadion Nasional, Kaliang. Mereka sempat memimpin lewat gol Christopher van Huizen dan Jacob Mahler, tapi kebobolan di menit akhir oleh Jason Cunliffe.

Hanya unggul tipis tentu menjadikan pertemuan selanjutnya di markas Guam lebih intens dan menegangkan.

Kamboja juga masih belum aman. Tim asuhan Felix Dalmas itu tertahan imbang 0-0 oleh Pakistan di Stadion Nasional Morodok Techo, Phnom Penh. Agar bisa lolos ke Babak Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka mesti bisa mencuri kemenangan di kandang Pakistan, pekan depan.

Laos sedikit lebih baik. Mereka mampu mencuri hasil seri 1-1 di markas Nepal. Gol Bounphachan Bounkong yang dibalas Anjan Bista bisa menjadi modal jelang pertemuan kedua di Stadion Nasional New Laos.

Timor Leste harus berjuang keras di leg kedua. Pasukan Park Soon-tae tumbang 0-4 di kandang Taiwan, dan butuh keajaiban untuk membalikkan keadaan.

Nasib para wakil ASEAN ini akan ditentukan pada 17 Oktober mendatang. Jika lolos, mereka sudah ditunggu deretan lawan lebih tangguh di putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Format yang digunakan pun berbeda, yakni grup. Total ada 9 grup (A-I), dengan dua teratas berhak lolos ke putaran ketiga.

Hasil wakil ASEAN di putaran pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (leg pertama):

Indonesia 6-0 Brunei Darussalam

Myanmar 5-1 Makau

Singapura 2-1 Guam

Kamboja 0-0 Pakistan

Nepal 1-1 Laos

Taiwan 4-0 Timor Leste

Hasil Lainnya

Maladewa vs Bangladesh 1-1

Hong Kong vs Bhutan 4-0

Afganistan vs Mongolia 1-0

Yaman vs Srilanka 3-0.