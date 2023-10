Liga 1 Masuki Pekan Ke-16: Simak Jadwal Siaran Langsung, Klasemen, Top Skor

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 2023-2024 akan memasuki pekan ke-16. Rangkaian pertandingannya akan berlangsung mulai Jumat, 20 Oktober hingga Minggu 22 Oktober 2023.

Banyak laga menarik yang bisa dinantikan dari jadwal pekan ini. Salah satunya adalah partai Borneo FC vs Persib Bandung akan berlangsung Sabtu, 21 Oktober 2023. Ini akan menjadi duel tim tiga besar klasemen.

Kedua tim sama-sama menang dalam empat laga terakhirnya. Borneo FC saat ini berada di puncak dengan nilai 31 dari 15 laga. Mereka membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang menjadi juara paruh musim.

Persib Bandung ada di urutan ketiga dengan nilai 27. Mereka akan berusaha menjaga tren positif setelah terus menang dalam empat laga terakhirnya. Kemenangan juga dibutuhkan untuk menjaga peluang dalam persaingan berebut gelar juara.

Dalam posisi klasemen, di antara Borneo dan Persib ada Madura United, yang akan melawan Dewa United pada Minggu, 28 Oktober. Tim itu akan menjaga kebangkitan setelah pekan lalu mengalahkan PSM Makassar sekaligus mengakhiri dua laga tanpa kemenangan.

Pekan ini juga ada laga PSM Makassar vs Arema FC, pada Jumat, 20 Oktober 2023. Ini akan menjadi bentrokan dua tim yang sedang sakit.

PSM adalah juara bertahan. Namun mereka kini tercecer di posisi 13 klasemen dengan nilai 18. Mereka terus kalah dalam tiga laga terakhirnya.

Arema FC lebih merana. Mereka baru menang 3 kali dalam 15 laga dan terpuruk di zona degradasi, posisi 16, dengan nilai 13.

Dalam laga lain, Persija Jakarta akan menjamu RANS Nusantara FC. Persija, yang terus ditahan lawan dalam tiga laga terakhirnya, menempati posisi ke-10 klasemen dengan nilai 20, tertinggal 6 angka dari Rans di posisi keempat.

Jadwal Liga 1 pekan ini juga akan menampilkan Madura United vs Dewa United, Bali United vs Persebaya Surabaya, Persikabo vs PSIS Semarang, Bhayangkara FC vs Barito Putera, Persita Tangerang vs Persis Solo, dan PSS Sleman vs Persik Kediri.