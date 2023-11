Marc Guiu, Bintang Muda Timnas Spanyol di Piala Dunia U-17

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Marc Guiu pesepak bola timnas Spanyol Piala Dunia U-17 2023 yang namanya melejit setelah masuk tim utama Barcelona. Itu sebelum Piala Dunia U-17. Di Indonesia, banyak yang mengenal dia.



Marc Guiu merasa takjub dengan antusiasme suporter Indonesia menjelang dimulainya Piala Dunia U-17 2023. Ia tak menyangka banyak yang mengenal dia. "Spanyol sangat jauh dari sini. Mereka mengenal saya. saya, sangat dihargai. Saya kaget melihat beberapa penggemar telah membeli jersey saya," katanya.

Tentang Marc Guiu

1. Man of the Match

Dikutip dari situs web FIFA, berkat kontribusinya dalam pertandingan melawan timnas Kanada U-17, Marc Guiu mendapat Man of the Match. Dikutip dari Sofa Score, Marc Guiu mendapat Man of the Match setelah mendapat skor 8,9 melalui pencapaian masing-masing 1 gol dan 1 assist.

2. Barcelona

Marc Guiu lulusan akademi La Masia yang saat ini bermain untuk skuad muda Barcelona. Dikutip dari Tribal Football, Xavi Hernandez dan pelatih skuad muda Barcelona, Rafael Marquez sepakat melepas Marc Guiu berlaga di Piala Dunia U-17 di Indonesia. Keduanya memandang kesempatan tersebut akan berdampak positif terhadap perkembangan Marc Guiu.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

3. Statistik Internasional

Dikutip dari Transfermarkt, Marc Guiu memulai debutnya di timnas Spanyol U-17 pada 25 Januari 2023. Waktu itu pertandingan persahabatan melawan timnas Italia U-17. Marc Guiu hanya bermain selama 59 menit dan tidak mencetak satu gol atau membuat assist. Marc Guiu mencetak gol debutnya bersama dengan timnas U-17 Spanyol dalam ajang U-17 Algarve Tournament melawan Belanda. Meskipun hanya bermain selama 75 menit, tapi Marc Guiu berhasil mencetak 1 gol dan 1 assist.

RENO EZA MAHENDRA | RANDY FAUZI FEBRIANSYAH

Pilihan Editor: Jadwal Piala Dunia U-17 Hari Ini: Timnas Spanyol vs Kanada, Marc Guiu Takjub dengan Fanatisme Suporter di Indonesia