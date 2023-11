Piala Dunia U-17 2023 Belum Berdampak Signifikan untuk Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Solo

Iklan

TEMPO.CO, Solo - Perhelatan Piala Dunia U-17 2023 belum secara signifikan memberi dampak terhadap peningkatan kunjungan wisatawan ke Kota Solo, Jawa Tengah. Pemerintah Kota (Pemkot) Solo masih berharap jumlah wisatawan bakal terdongkrak pada saat turnamen sepak bola internasional kelompok umur itu telah memasuki babak final.

Kepala Bidang Destinasi dan Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Surakarta Gembong Hadi mengemukakan itu saat ditemui awak media di Solo, Jumat, 24 November 2023.

"Jika melihat dampak dari penyelenggaraan Piala Dunia U-17 saat ini (kunjungan wisatawan) memang masih landai, belum meningkat signifikan. Sementara, kalau dari sisi pertandingan, kalau kita lihat memang awalnya masih sedikit yang menonton," kata Gembong kepada awak media di Pusat Informasi Piala Dunia U-17 2023 di Hotel Solia Zigna Solo, Jumat, 24 November 2023.

Namun, Gembong mengatakan, jika dilihat secara keseluruhan untuk kunjungan wisatawan di Solo tahun ini relatif meningkat. Untuk tahun ini ada sekitar 4,5 juta wisatawan berkunjung ke Solo. Jumlah itu meningkat dari tahun lalu yang hanya 2,5 juta wisatawan.

Ia menganalisis peningkatan kunjungan wisatawan ke Solo tidak signifikan karena Piala Dunia U-17 itu merupakan olahraga prestasi.

"Karena olah raganya adalah prestasi ya. Kalau olahraganya rekreasi atau fun saya rasa bisa lebih banyak mengunjungi destinasi wisata. Atlet olahraga prestasi kan kalau tidak bertanding ya berlatih, tidak banyak waktu untuk jalan-jalan, main-main," kata dia.

Namun, dia melihat, peluang untuk bisa mendongkrak tingkat kunjungan wisatawan ke Solo masih ada. Karena laga semifinal dan final nanti bakal berlangsung di Stadion Manahan. Apalagi menurut informasi tiket babak final saat ini bahkan terjual habis atau sold out.

"Kami berharap dengan sold out-nya tiket pada babak final tersebut nantinya akan meningkatkan lagi kunjungan wisatawan," ujarnya.

Dia menambahkan, sangat memungkinkan jika nantinya ada tawaran paket-paket wisata yang di-bundling dengan penjualan tiket Piala Dunia U-17. Namun dapat terealisasi atau tidak, lanjut dia, hal itu tentunya harus atas izin dari FIFA.

"Menurut kami akan sangat memungkinkan jika kita atau dari Asita bikin promo paket-paket wisata kepada para penonton Piala Dunia U-17 itu misalnya. Tapi lagi-lagi aturannya (dari FIFA) nanti bagaimana?" tuturnya.

Ia menjelaskan, selama perhelatan Piala Dunia U-17 2023 dilangsungkan di Kota Solo, juga telah membuat promo paket wisata itu yang ditawarkan melalui media sosial (medsos) atau juga lewat leaflet-leaflet fisik. "Termasuk pas ada panitia juga ikut city tour. Ya dengan itu mudah-mudahan kan bisa nyangkut ke beberapa destinasi wisata di sini," katanya.

Hal senada disampaikan Ketua Asosiation of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) DPC Kota Solo Mirza Ananda. Ia menyatakan apresiasinya terhadap dukungan dari Pemkot Solo untuk Asita.

"Asita juga mengapresiasi bantuan dari dinas yang selalu menjembatani kami untuk mempromosikan paket-paket wisata yang kami siapkan untuk Piala Dunia U-17," ujarnya.

Ia menyebutkan contoh dari bironya yang menawarkan paket wisata untuk menggaet tamu yang datang ke Solo untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia U-17 secara langsung.

"Dari saya pribadi atau dari Batari, ada beberapa tamu yang memang datang pada saat final untuk nonton di Solo sekalian tiketnya. Kalau boleh informasi juga kami untuk akses tiket juga sama karena ini online ya. Jadi ada yang bisa dapat ada yang nggak," ungkapnya.

Mirza juga berharap akan ada lagi event seperti seperti itu, Asita bisa mendapat kepastian tentang kuota tiket.

"Jadi bisa memastikan ada berapa kuota. Sehingga nanti yang 10-20 persen yang harus dibeli dengan bundling. Jadi kalau mau datang harus beli bundling dengan paket wisata yang ada. Dengan begitu ada multiplier efect-nya juga langsung kena. Kita juga bisa memastikan untuk hotel, guide hingga transportasinya," katanya.

