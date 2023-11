Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Arab Saudi Pekan Ke-14: Al Nassr Menang 3-0, Cristiano Ronaldo Kian Tak Terkejar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Cristiano Ronaldo terus unjuk ketajaman untuk Al Nassr. Ia memborong dua gol (brace) saat timnya itu menang 3-0 saat menjamu Al Akhdoud di Liga Arab Saudi pada Sabtu dini hari WIB, 24 November 2023.

Ronaldo mencetak gol kedua dan ketiga Al Nassr dalam laga ini, melengkapi gol Sami Al-Naji. Gol keduanya dicetak dengan spektakuler, dengan lob dari jarak lebih dari 32 meter.

Brace ini memastikan Ronaldo selalu mencetak gol dalam tiga laga terakhirnya bersama Al Nassr di berbagai ajang. Di Liga Arab Saudi, ketajamannya kian sulit dikejar.

CR7 kini sudah mengemas 15. Ia menjadi top skor sementara Liga Arab Saudi, unggul lima gol dari Aleksandar Mitrovic (Al Hilal). Bintang Eropa lainnya,

Karim Benzema, baru mencetak delapan gol buat Al Ittihad.

Dua gol Ronaldo dalam laga itu juga membantu Al Nassr menjaga peluang juara. Mereka menempati posisi kedua klasemen dengan 34 poin dari 14 pertandingan. Mereka hanya terpaut satu poin dari Al Hilal yang baru memainkan 13 pertandingan.

Persaingan Al Nassr dan Al Hilal akan memuncak pada pekan ke-15. Kedua tim ini akan berhadapan pada 1 Desember 2023.

Hasil dan Jadwal Liga Arab Saudi

(Pekan ke-14, Live SPOTV)

Jumat, 24 November

Al Ettifaq vs Al Ittihad 1-1

Al Taawon vs Al Riyadh 1-2

Al Nassr vs Al Akhdoud 3-0

Al Taee vs Al Raed 4-3.

Sabtu, 25 November

22:00 Al Hazem vs Al Hilal.

Minggu, 26 November 2023

01:00 Al Ahli vs Al Shabab

01:00 Al Fateh vs Al Feiha

01:00 Al Wehda vs Al Khaleej

01:00 Damac vs Abha

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Klasemen Liga Arab Saudi







Selanjutnya: Top Skor Liga Arab Saudi