Jadwal Bola Voli Livoli Divisi Utama 2023 Dimulai Jumat Ini 1 Desember 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah melewati putaran reguler dan jeda selama 11 hari, kompetisi bola voli Livoli Divisi Utama 2023 bakal dilanjutkan dengan babak Final Four. Rangkaian pertandingannya dijadwalkan berlangsung di GOR Jayabaya, Kediri pada 1–7 Desember.

Babak ini akan diikuti empat tim dari masing-masing sektor. Dari sektor putra, empat tim yang akan berebut tiket grand final adalah Lavani, BIN Pasundan, PBV Tirta Bhagasasi Bekasi, dan Indomaret. Sedangkan di sektor putri melibatkan tim voli TNI AL, TNI AU, Jakarta Popsivo Polwan, dan Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia.

Kompetisi Final Four Livoli Divisi Utama 2023 sendiri akan bergulir dengan sistem round robin dua putaran sehingga masing-masing tim bakal bermain enam kali.

Nantinya, dua tim terbaik dari masing-masing sektor bakal bermain di grand final sedangkan sisanya saling berhadapan dalam laga perebutan tempat ketiga.

Jadwal Final Four Proliga 2023:

Jumat, 1 Desember 2023

Putra | Indomaret vs BIN Pasundan: 09.00 WIB

Putra | Lavani vs PBV Tirta Bhagasasi Bekasi: 14.00 WIB

Putri | Jakarta Popsivo Polwan vs TNI AL: 16.30 WIB

Putri | TNI AU vs Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia: 19.00 WIB.

Sabtu, 2 Desember 2023

Putra | Indomaret vs PBV Tirta Bhagasasi Bekasi: 11.30 WIB

Putra | BIN Pasundan vs Lavani: 14.00 WIB

Putri | Jakarta Popsivo Polwan vs Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia: 16.30 WIB

Putri | TNI AL vs TNI AU: 19.00 WIB.

Minggu, 3 Desember 2023

Putra | PBV Tirta Bhagasasi Bekasi vs BIN Pasundan: 11.30 WIB

Putra | Indomaret vs Lavani: 14.00 WIB

Putri | Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia vs TNI AL: 16.30 WIB

Putri | Jakarta Popsivo Polwan vs TNI AU: 19.00 WIB.

Selasa, 5 Desember 2023

Putri | TNI AL vs Jakarta Popsivo Polwan: 11.30 WIB

Putri | Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia vs TNI AU: 14.00 WIB

Putra | BIN Pasundan vs Indomaret: 16.30 WIB

Putra | PBV Tirta Bhagasasi Bekasi vs Lavani: 19.00 WIB.

Rabu, 6 Desember 2023

Putri | Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia vs Jakarta Popsivo Polwan: 11.30 WIB

Putri | TNI AU vs TNI AL: 14.00 WIB

Putra | PBV Tirta Bhagasasi Bekasi vs Indomaret: 16.30 WIB

Putra | Lavani vs BIN Pasundan: 19.00 WIB.

Kamis, 7 Desember 2023

Putri | TNI AL vs Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia: 11.30 WIB

Putri | TNI AU vs Jakarta Popsivo Polwan: 14.00 WIB

Putra | BIN Pasundan vs PBV Tirta Bhagasasi Bekasi: 16.30 WIB

Putra | Lavani vs Indomaret: 19.00 WIB.

