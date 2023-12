Berita Persib Bandung: Begini Kata Bojan Hodak setelah Terpilih Jadi Pelatih Terbaik Liga 1 untuk Oktober 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak terpilih sebagai pelatih terbaik atau Best Coach of The Month Liga 1 untuk bulan Oktober 2023. Pemilihannya dilakukan operator kompetisi PT Liga Indonesia Baru (LIB) melalui penilaian Tim High Performance Unit (HPU).

Selama bulan Oktober, Persib menyelesaikan empat pertandingan BRI Liga 1 2023/24, memenangkan tiga laga, dan sekali imbang. Bojan Hodak juga masih memegang rekor tak terkalahkan Persib di 13 laga terakhir.

Bojan senang atas apresiasi LIB, trofi pelatih terbaik bulan Oktober ia juga persembahkan untuk pemainnya.

“Ya tentu bagus mendapatkan trofi dan saya memberi ucapan terima kasih kepada pemain karena mereka yang bermain. Terima kasih juga untuk klub dan manajemen karena mereka adalah bagian dari penghargaan ini,” kata Bojan, seperti dikutip laman Liga Indonesia Baru.

Ini adalah penghargaan untuk kesekian kalinya, pelatih asal Kroasia itu pula sempat memenangkan penghargaan Best Coach of The Week. Baginya trofi bulan Mei akan lebih penting untuk dimenangi, membawa Persib juara musim ini.

“Tentunya bagus mendapatkan trofi tapi yang paling penting adalah trofi di bulan Mei (juara) nanti. Jadi kami harus tetap fokus dan semuanya harus bekerja keras,” kata dia.

Tentu tidak mudah target pertama Persib adalah lolos ke empat besar Championship Series. Mereka terlebih dahulu harus mengamankan posisi empat besar. “Target pertama adalah berada di posisi empat besar dan setelah lolos dari empat besar baru kami akan berusaha untuk jadi yang terbaik,” kata dia.

Persib saat ini menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 48, tertinggal 7 poin dari Borneo FC. Dalam pekan ke-21, mereka akan menjamu PSM Makassar pada 4 Desember.

