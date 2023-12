Jadwal, Top Skor, dan Klasemen Liga 1 Pekan Ke-21: Persib Bandung Ditahan PSM Makassar 0-0, Bali United Menang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Persib Bandung bermain imbang 0-0 dengan PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-21 Liga 1 2023/2024 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin, 4 Desember 2023.

Persib unggul dalam penguasaan bola, mencapai 59 persen. Tim asuhan Bojan Hodak ini juga lebih agresif dalam penyerangan, dengan 2 tembakan terarah dibandingkan lawan yang 0.

Hasil seri ini menjadi yang kedua diraih Persib dalam tiga laga terakhir. Mereka tetap di posisi kedua klasemen denga nilai 39, tertinggal 6 poin dari Borneo FC.

PSM hanya menang sekali dalam lima laga terakhirnya. Tim juara bertahan ini menempati posisi ke-10 klasemen dengan nilai 27.

Sementara itu, dalam laga yang berlangsung sore hari, Bali United menundukkan Arema FC dengan skor 3-2 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Kabupaten Gianyar, Bali, Senin.

Dari tiga gol yang diraih tim tuan rumah, dua di antaranya gol dari penalti dan gol bunuh diri pemain Arema. Pada 18 menit terakhir Arema FC harus bermain 10 orang karena Ariel Lucero mendapat kartu merah.

Dengan kemenangan itu, Bali United mengoleksi 39 poin dan naik ke posisi kedua klasemen sementara Liga 1 Indonesia. Sedangkan Arema FC tetap berada di zona degradasi dengan mengantongi 18 poin.

Rekap Hasil dan Jadwal Liga 1 Pekan Ke-21

Jumat, 1 Desember 2023

Rans Nusantara vs Persebaya 0-0.

Sabtu, 2 Desember 2023

Barito Putera vs Borneo FC 0-0

Persik Kediri vs Dewa United 0-0.

Minggu, 3 Desember 2023

PSIS Semarang vs PSS Sleman 1-0

Persikabo 1973 vs Bhayangkara FC 2-2

Persija Jakarta vs Persita 1-1.

Senin, 4 Desember 2023

Bali United vs Arema FC 3-2

Persib Bandung vs PSM Makassar 0-0.

Selasa, 5 Desember 2023

19:00 Persis Solo vs Madura United (Indosiar, Vidio).

Klasemen Liga 1

