Persija Jakarta Jadi Tim Paling Sering Seri di Liga 1 2023/2024, Thomas Doll: Banyak Kesialan

TEMPO.CO, Jakarta - Persija Jakarta menjadi tim paling banyak meraih hasil imbang dalam 23 pekan Liga 1 2023/2024. Ada 11 hasil seri yang didapat oleh tim besutan Thomas Doll itu.

Dalam laga lain, Macan Kemayoran menang di tujuh laga dan kalah lima kali. Rangkaian hasil tersebut menempatkan Persija di posisi kesembilan dengan 32 poin.

Pelatih Persija Thomas Doll mengaku tidak menyukai banyaknya hasil imbang yang diraih tim asuhannya. Terlebih hasil seri itu terjadi di tujuh laga kandang (vs PSM, vs Borneo FC, vs Arema FC, vs Persib, vs Bali United, vs Barito Putera, vs Persita).

Memasuki pekan kedua jeda kompetisi, Thomas bersyukur saat mengingat laga penutup tahun, yaitu laga melawan PSS Sleman, 16 Desember 2023. Persija berhasil mengakhiri hasil imbang tiga kali beruntun (vs Bhayangkara Presisi Indonesia FC, Persita, Persebaya) dengan kemenangan.

“Banyak sekali kami membuang poin di saat harusnya kami mampu meraih poin penuh. Setelah mengalami banyak imbang di musim ini, saya lega kami mampu menutup tahun dengan tiga poin,” kata Thomas, seperti termuat dalam laman Persija.

“Banyak kesialan yang tim alami, seperti contohnya Gustavo (Almeida) yang cedera walaupun baru main sebentar. Tapi melihat mental yang ditunjukkan para pemain pada laga terakhir, saya cukup senang. Karena berarti mereka benar-benar berjuang untuk sebuah tiga poin,” ujarnya lagi.

Doll Bicara Dua Pemain Muda

Dua pemain muda Persija, Rayhan Hannan (19 tahun) dan Dony Tri Pamungkas (18), mendapat apresiasi dari Thomas Doll. Menurut arsitek asal Jerman itu, konsistensi performa yang ditunjukkan keduanya menunjukkan perkembangan yang bagus.

Dalam kompetisi Liga 1 2023/2024, Dony sudah bermain sebanyak 14 kali dalam 23 pertandingan. Satu diantaranya menjadi starter kala Persija menjamu PSS Sleman, 29 Desember 2023.

Hannan memiliki waktu bermain lebih banyak. Ia sudah bermain sebanyak 19 kali dengan catatan satu assist. Anak dari mantan pesepak bola Harry Salisbury itu tercatat sudah menjadi starting XI sebanyak tujuh kali.

“Saya senang melihat perkembangan Dony (Tri dan Hannan (Muhammad Rayhan). Mereka terlihat banyak belajar. Menurut saya keduanya selalu percaya bisa mengakhiri laga dengan kemenangan,” ujar Thomas Doll.

“Hannan musim ini bermain cukup banyak, Dony pun bermain sebagai starting XI pada laga terakhir melawan PSS Sleman (16 Desember 2023). Saya Bisa bilang mereka adalah masa depan Persija dan sepak bola Indonesia,” katanya melanjutkan.

Thomas Doll pun berharap kisah perjuangan Hannan dan Dony lebih banyak diekspose agar bisa menginspirasi para pemain muda lainnya.

“Maka dari itu kadang saya berharap Hannan dan Dony atau pemain muda lainnya mendapat pertanyaan yang banyak saat konferensi pers. Sebab, mereka dipromosikan ke tim inti dari akademi lewat perjuangan kerasnya. Belum banyak yang tahu soal mereka,” kata Thomas Doll.

