Jadwal Lengkap Piala Asia 2023 yang Dimulai 12 Januari 2024, Termasuk Laga Timnas Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Indonesia akan tampil di Piala Asia 2023 yang akan berlangsung di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Tim Garuda harus berjuang keras untuk lolos ke babak 16 besar.

Timnas Indonesia akan bersaing di Grup D Irak, Vietnam, dan Jepang. Juara grup dan runner-up akan lolos ke babak 16 besar, bersama empat urutan ketiga terbaik (dari 6 grup).

Turnamen sepak bola tertinggi di kawasan Asia itu akan diramaikan oleh 24 negara yang terbagi ke dalam enam grup, sehingga masing-masing grup diisi oleh empat tim.

Grup A terdiri dari tim tuan rumah yaitu Qatar, lalu Cina, Tajikistan, dan Lebanon. Grup B diisi Australia, Uzbekistan, Suriah, dan India. Lalu Grup C berisi Iran, Uni Emirat Arab, Hong Kong, dan Palestina.

Pada Grup D berisi Jepang, Indonesia, Iraq, dan Vietnam. Grup E diisi oleh Korea Selatan, Malaysia, Yordania, dan Bahrain. Terakhir ada Arab Saudi, Thailand, Kirgistan, dan Oman yang menempati Grup F.

Jadwal pertandingan Piala Asia 2023 di Qatar pada 12 Januari-10 Februari:

Matchday 1 penyisihan grup

Jumat, 12 Januari 2024

23:00 WIB - Qatar vs Lebanon (Stadion Lusail).

Sabtu, 13 Januari 2024

18:30 WIB - Australia vs India (Stadion Ahmad bin Ali)

21:30 WIB - China vs Tajikistan (Stadion Abdullah Bin Khalifa).

Minggu, 14 Januari 2024

00:30 WIB - Uzbekistan vs Suriah (Stadion Jassim bin Hamad)

18:30 WIB - Jepang vs Vietnam (Stadion Al Thumama)

21:30 WIB - UEA vs Hong Kong (Stadion Khalifa International).

Senin, 15 Januari 2024

00:30 WIB - Iran vs Palestina (Education City Stadium)

18:30 WIB - Korea Selatan vs Bahrain (Stadion Jassim bin Hamad)

21:30 WIB - Indonesia vs Irak (Stadion Ahmad bin Ali).

Selasa, 16 Januari 2024

00:30 WIB - Malaysia vs Yordania (Stadion Al Janoub)

21:30 WIB - Thailand vs Kirgistan (Stadion Abdullah Bin Khalifa).

Rabu, 17 Januari 2024

00:30 WIB - Arab Saudi vs Oman (Stadion Khalifa International).

Matchday 2

Rabu, 17 Januari 2024

18:30 WIB - Lebanon vs China (Stadion Al Thumama)

21:30 WIB - Tajikistan vs Qatar (Stadion Al Bayt).

Kamis, 18 Januari 2024

18:30 WIB - Suriah vs Australia (Stadion Jassim bin Hamad)

21:30 WIB - India vs Uzbekistan (Stadion Ahmad bin Ali)

00:30 WIB - Palestina vs UEA (Stadion Al Janoub).

Jumat, 19 Januari 2024

18:30 WIB - Irak vs Jepang (Education City Stadium)

21:30 WIB - Vietnam vs Indonesia (Stadion Abdullah Bin Khalifa)

00:30 WIB - Hong Kong vs Iran (Stadion Khalifa International).

Sabtu, 20 Januari 2024

18:30 WIB - Yordania vs Korea Selatan (Stadion Al Thumama)

21:30 WIB - Bahrain vs Malaysia (Stadion Jassim bin Hamad).

Minggu, 21 Januari 2024

21:30 WIB - Oman vs Thailand (Stadion Abdullah Bin Khalifa)

00:30 WIB - Kirgistan vs Arab Saudi (Stadion Ahmad bin Ali).

Matchday 3

Senin, 22 Januari 2024

22:00 WIB - Tajikistan vs Lebanon (Stadion Jassim bin Hamad)

22:00 WIB - Qatar vs China (Stadion Khalifa International).

Selasa, 23 Januari 2024

18:30 WIB - Suriah vs India (Stadion Al Bayt)

18:30 WIB - Australia vs Uzbekistan (Stadion Al Janoub)

22:00 WIB - Hong Kong vs Palestina (Stadion Abdullah Bin Khalifa)

22:00 WIB - Iran vs UEA (Education City Stadium).

Rabu, 24 Januari 2024

18:30 WIB - Jepang vs Indonesia (Stadion Al Thumama)

18:30 WIB - Irak vs Vietnam (Stadion Jassim bin Hamad).

Kamis, 25 Januari 2024

18:30 WIB - Korea Selatan vs Malaysia (Stadion Al Janoub)

18:30 WIB - Yordania vs Bahrain (Stadion Khalifa International)

22:00 WIB - Kirgistan vs Oman (Stadion Abdullah Bin Khalifa)

22:00 WIB - Arab Saudi vs Thailand (Education City Stadium).

Babak 16 Besar

Minggu, 28 Januari 2024

18:30 WIB - Juara Grup B vs Peringkat ke-3 A/C/D (Stadion Jassim bin Hamad)

23:00 WIB - Runner-up A vs Runner-up C (Stadion Ahmad bin Ali).

Senin, 29 Januari 2024

18:30 WIB - Juara Grup D vs Peringkat ke-3 B/E/F (Stadion Internasional Khalifa)

23:00 WIB - Juara Grup A vs Peringkat ke-3 C/D/E (Stadion Al Bayt).

Selasa, 30 Januari 2024

18:30 WIB - Runner-up B vs Runner-up F (Stadion Al Janoub)

23:00 WIB - Juara Grup F vs Runner-up E (Education City Stadium).

Rabu, 31 Januari 2024

18:30 WIB - Juara Grup E vs Runner-up D (Stadion Al Thumama)

23:00 WIB - Juara Grup C vs Peringkat ke-3 A/B/F (Stadion Abdullah bin Khalifa).

Perempat final

Jumat, 02 Februari 2024

18:30 WIB - Pemenang 16-2 vs Pemenang 16-3 (Stadion Ahmad bin Ali)

22:30 WIB - Pemenang 16-1 vs Pemenang 16-6 (Stadion Al Janoub).

Sabtu, 03 Februari 2024

18:30 WIB - Pemenang 16-7 vs Pemenang 16-8 (Education City Stadium)

22:30 WIB - Pemenang 16-4 vs Pemenang 16-5 (Stadion Al Bayt).

Semifinal

Selasa, 06 Februari 2024

22:00 WIB - Pemenang PF-1 vs Pemenang PF-2 (Stadion Ahmad bin Ali)

Rabu, 07 Februari 2024

22:00 WIB - Pemenang PF-3 vs Pemenang PF-4 (Stadion Al Thumama)

Final Piala Asia 2024

Sabtu, 10 Februari 2024

22:00 WIB - Pemenang SF-1 vs Pemenang SF-2 (Stadion Lusail).

