5 Fakta Memikat Megawati Hangestri, Megatron Klub Red Sparks

TEMPO.CO, Jakarta - Atlet voli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, telah menorehkan berbagai prestasi gemilang dalam karier olahraganya. Dikenal sebagai pevoli dalam klub Korea Selatan Daejeon JungKwanJang Red Sparks, Megawati Hangestri Pertiwi, lahir di Jember, Jawa Timur pada 20 September 1999.

Ia memulai persaingan dalam dunia voli pada 2013. Saat berusia 14 tahun, Megawati berpartisipasi dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) di Balikpapan dan Samarinda, Kalimantan Timur, mewakili tim voli Jawa Timur. Bakatnya tidak luput dari perhatian pelatih tim Jawa Timur, Mashudi, yang melihat potensi besar dalam permainannya.

1. Dijuluki Megatron

Megawati dikenal dengan julukan Megatron karena pukulannya yang keras, mirip dengan karakter Megatron dalam film Transformers yang memiliki kekuatan super. Julukan ini diberikan oleh para suporter voli di Indonesia, mengakui kekuatan smes atau spike-nya yang luar biasa dalam setiap pertandingan.

2. Performa Sempat Turun

Meskipun dikenal sebagai atlet yang tangguh, Megawati mengakui bahwa performanya sempat menurun pada awal putaran keempat Liga Bola Voli Korea Selatan.

"Itu benar (penurunan performa). Aku kemarin selalu memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak dipikirkan, itu bukan hal yang baik sebenarnya saat di dalam lapangan karena kalau sudah bermain harus fokus dengan apa yang ada di lapangan," kata Megawati seperti dikutip dari kanal YouTube Red Sparks.

Meski performanya sempat turun, ia berhasil memperbaiki penampilannya dan membuktikan kekuatannya saat Red Sparks menghadapi GS Caltex pada 6 Januari, di mana ia tampil sebagai top skor dan membawa timnya meraih kemenangan

3. Sering Mendapat MVP

Megawati Hangestri Pertiwi beberapa kali meraih predikat most valuable player (MVP) atas penampilannya yang gemilang di lapangan. Penghargaan terbarunya didapat setelah kemenangan Red Sparks atas IBK Altos pada 18 Januari 2024. Namun, Megawati tetap merendah dan menegaskan perlunya terus berlatih untuk meningkatkan kualitas permainannya.

4. Prestasi dan Penghargaan

Selama kariernya sebagai atlet voli, Megawati telah meraih sejumlah penghargaan. Prestasinya meliputi memperoleh medali perunggu di SEA Games 2023, menjadi MVP Livoli Divisi Utama 2022, meraih gelar Best Opposite ASEAN Grand Prix 2022, dan dinobatkan sebagai Best Server Proliga 2022. Selain itu, Megawati juga telah menerima penghargaan sebagai Best Scorer Asian Olympic Qualification 2021 dan Best Server ASEAN Grand Prix 2019.

5. Klub Thailand dan Vietnam

Dikutip dari Majalah Tempo edisi 21 Januari 2024, sebelum bergabung dengan kompetisi voli di Korea, Megawati telah merintis karier di berbagai klub di Asia Tenggara. Dia pernah membela klub Supreme Chonburi E-Tech di Thailand, meraih prestasi dengan meraih medali perunggu di Thailand League 2020-2021 dan Asian Club Championship 2020-2021.

Ia juga pernah bermain di Vietnam untuk klub Ha Phu Thanh Hoa setelah SEA Games 2021 di Hanoi. Megawati kemudian kembali ke Indonesia dan membela Jakarta Pertamina Fastron, Surabaya Bank Jatim, dan Jakarta Fastron dalam berbagai kompetisi lokal dan internasional.

PUTRI SAFIRA PITALOKA | RANDY FAUZI FEBRIANSYAH | ANDIKA DWI

