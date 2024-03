Mengenal Cyrus Margono, Kiper Panathinaikos B yang Berminat Bergabung Timnas Indonesia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Dito Ariotedjo memberikan kabar terkini soal penetapan kewarganegaraan Indonesia kiper Cyrus Margono. Ia telah bertemu ayah Cyrus, Johan, dan memastikan prosesnya sudah sampai ke Kementerian Sekretariat Negara. "Soal Cyrus, saya sudah bertemu juga dengan ayahnya. Saya sudah cek, sudah ada di Setneg (datanya)," katanya, Kamis, 29 Februari 2024.

Status Cyrus Margono bukan naturalisasi, melainkan penetapan kewarganegaraan melalui jalur Surat Keterangan Keimigrasian. Statusnya dia sama seperti pemain timnas Indonesia Elkan Baggott. Kala itu, Elkan Baggott memilih menjadi warga negara Indonesia saat usianya di bawah 20 tahun dan sudah memegang kartu tanda penduduk sejak November 2021.

Profil Cyrus Margono

Cyrus Margono lahir di Mount Kisco, New York, pada 9 November 2001. Saat ini aktif bermain di kompetisi Yunani bersama Panathinaikos B. Cyrus berusaha untuk mengurus paspor Indonesia agar bisa mendapat panggilan untuk bergabung dengan tim nasional Indonesia. Pelatih timnas, Shin Tae-yong, telah memperhatikan potensi Cyrus.

Sejak kecil, ia telah mulai berlatih sepak bola di kota kelahirannya. Ayahnya orang Indonesia, ibunya dari Iran. Hal ini membuatnya memiliki potensi untuk memilih tiga tim nasional yang menjadi anggota FIFA.

Cyrus Margono mendalami minatnya sejak bermain untuk klub sepak bola di SMA Sleepy Hollow, New York. Setelah lulus pada 2019, ia melanjutkan pendidikan di University of Denver sebelum pindah ke University of Kentucky. Ia bermain di kompetisi mahasiswa saat masih di kampus itu masing-masing.

Cyrus Margono juga pernah berlatih di Akademi Inter Milan, meskipun hanya sebentar dan tak mendapat kontrak. Pada 2021 saat berlibur di Eropa, ia bertemu dengan Maarten Arts, pelatih kiper asal Belanda yang sebelumnya pernah mengasuh FC Utrecht.

Dibimbing oleh Maarten Arts, Cyrus Margono diajak untuk bergabung dengan Panathinaikos. Kesepakatan tersebut tercapai, dan Cyrus dimasukkan ke dalam skuad Panathinaikos U-23 (Panathinaikos B), yang berkompetisi di Divisi II Yunani.

Musim ini Cyrus Margono telah tampil dalam empat pertandingan di divisi kedua Yunani. Dari empat pertandingan tersebut, gawangnya dibobol sebanyak empat kali. Tetapi, ia juga mencatatkan dua kali pertandingan tanpa kebobolan. Cyrus Margono berpotensi untuk menjadi kiper yang menggantikan posisi Nadeo Argawinata, jika kelak bergabung dengan timnas.

Dikutip dari Antara, Cyrus melalui unggahan di akun Instagram pribadinya menyampaikan minatnya bergabung dengan timnas Indonesia. Dalam unggahan tersebut, Cyrus menampilkan foto sepatu dengan logo bendera Indonesia (Merah-Putih) dengan nomor 93. "Saya tidak sabar untuk segera memakai sepatu ini. Dan, saya senang untuk mengabarkan bahwa proses (menjadi WNI) saya hampir selesai," kata Cyrus.

