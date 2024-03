Hasil dan Klasemen V-League Korea Selatan: Pink Spiders Lolos ke Babak Playoff, Red Sparks Sangat Berpeluang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pink Spiders menang 3-1 (25-14, 25-20, 21-25, 25-17) atas Hi Pass pada pertandingan pekan ke-32 Liga Voli Putri Korea Selatan (V-League) di Gimnasium Samsan World Incheon, Jumat, 1 Maret 2024.

Kemenangan pada putaran keenam ini membawa Pink Spiders, yang diperkuat Kim Yeon Koung, lolos ke babak playoff. Mereka kian mapan di posisi kedua klasemen, menjauh dari Daejeon Jung Kwan Jang Red Sparks.

Nantinya, juara grup langsung lolos ke final. Tim urutan kedua dan ketiga akan lolos ke babak playoff untuk berebut tiket final kedua.

Hyundai Hillstate saat ini memuncaki klasemen dengan nilai 72. Dengan empat laga tersisa, mereka sudah unggul 24 poin dari GS Caltek di posisi keempat. Artinya mereka sudah lolos ke babak playoff, meski belum mengamankan tiket final.

Hyundai baru unggul dua angka dari Pink Spiders, yang sudah memainkan satu laga lebih banyak. Pink Spiders saat ini sudah unggul 14 poin dari Reds Sparks. Dengan empat laga tersisa, mereka otomatis sudah lolos ke babak playoff.

Red Sparks juga sangat berpeluang untuk lolos. Mereka sudah mengemas 56, unggul 6 poin dari GS Caltex yang ada di posisi keempat.

Namun, dengan empat laga tersisa, posisi Megawati Hangestri cs belum aman. Apalagi pada pekan ke-33 mereka akan menghadapi laga berat, melawan Hyundai Hillstate, Sabtu, 02 Maret. Bila kalah, keunggulan Red Sparks bisa terpangkas dan terancam harus menjalani semi-playoff.

Babak semi-playoff akan digelar bila tim urutan ketiga dan keempat memiliki nilai sama atau jarak poinnya kurang dari tiga. Kedua tim itu akan bertemu untuk berebut tiket babak playoff.

Klasemen Liga Bola Voli Korea

No Tim Main Poin 1 Hyundai Hillstate 31 72 2 Pink Spiders 32 70 3 Red Sparks 32 56 4 GS Caltex 31 48 5 IBK Altos 31 44 6 Hi-pass 32 33 7 AI Peppers 31 10

Jadwal Sisa Red Sparks di V-League Korea Selatan:

Sabtu, 02 Maret: 14:00, Hillstate vs Daejeon Red Sparks

07 Maret: 17:00, Daejeon Red Sparks vs Caltex

13 Maret: 17:00, Daejeon Red Sparks vs Pepper Saving

17 Maret, 14:00: IBK vs Daejeon Red Sparks.

