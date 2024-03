Megawati Hangestri Dinilai Jarang Dapat Bola di Daejeon Red Sparks, Ini Beda Opposite Hitter dan Outside Hitter

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Akun Instagram Daejeon CheongKwanJang Red Sparks atau Daejeon Red Sparks sempat diserang warganet alias netizen Indonesia usai laga kontra Korea Expressway Corporation Hi-Pass dalam lanjutan ronde keenam Liga Voli Putri Korea Selatan (V-League), Selasa, 27 Februari 2024. Mereka menganggap pemain asal Indonesia, Megawati Hangestri, jarang mendapatkan umpan dalam pertandingan tersebut.

Duel Red Sparks melawan Hi-Pass sendiri berakhir dengan skor 3-1 (25-19. 25-16, 22-25, 25-22). Giovanna Milana menjadi pencetak skor terbanyak dengan torehan 31 poin, disusul Megawati yang mencatatkan 16 poin. Giovanna dinobatkan sebagai MVP atau pemain terbaik seusai pertandingan.

Netizen Indonesia merasa kecewa dan menilai kegagalan Megawati meraih penghargaan itu karena suplai bola yang kurang dari rekan-rekannya. Seperti akun @bams10_ yang mengatakan atlet kelahiran Jember, Jawa Timur itu sebaiknya pulang ke Indonesia. "Mega gak diajak main, kami butuh Mega diberi bola, Mega main di Proliga aja kalau di Korea jarang diberi bola."

Akun @bot_storyy juga merasa bola terlalu dipaksa untuk dikirim ke Giovanna sehingga Red Sparks empat kalah di set ketiga pertandingan. "Padahal Mega On Fire di awal, tapi bola selalu dipaksakan ke Gia, serangan mudah terbaca, kalau pembagian bola merata harusnya set tiga bisa menang." Bahkan, akun @gabutreceh23 sampai menuding bahwa kehadiran Megawati di Red Sparks hanya untuk kebutuhan bisnis belaka. "Main jarang dikasih bola, terus orang Indonesia malah senang karena Red Sparks menang. Woy sadar Mega tuh cuma dipakai nyari viewer dan adsense doang."

Pada laga kontra Hi-Pass, Megawati yang berposisi sebagai opposite hitter mencatatkan 14 kali serangan sukses dari 26 kali percobaan, berbanding jauh dari outside hitter, Giovanna yang melancarkan 30 kali serangan sukses dari 54 kali percobaan.

Meski sama-sama berperan penting dalam situasi menyerang, opposite hitter dan outside hitter memiliki tugas yang berbeda. Dilansir dari Javeline Sports Inc, seorang yang berposisi sebagai opposite hitter mesti mempunyai kekuatan spike yang baik.

Tak hanya itu, mereka juga harus bisa menjaga keseimbangan permainan ofensif tim. Jika outside hitter pada umumnya melakukan serangan dengan menerima umpan dari setter, opposite hitter menjadi alternatif serangan tim dari sisi kanan. Opposite hitter juga bisa bertugas membangun serangan jika setter dalam kondisi yang tidak memungkinan. Mereka turut membantu pertahanan dengan melakukan blok bersama middle blocker.

Berbeda dengan opposite hitter yang menjadi alternatif serangan, outside hitter kerap dianggap sebagai titik fokus dari serangan tim. Seorang outside hitter harus memiliki kemampuan melompat baik karena terkadang mereka bisa melepaskan pukulan dari depan maupun tengah, tergantung ke mana umpan diberikan. Dalam situasi bertahan, outside hitter akan melakukan blok bersama middle blocker dan menerima servis.

