Hasil Undian Bulu Tangkis French Open 2024 untuk 13 Wakil Indonesia, Jonatan Christie Berstatus Juara Bertahan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Para pemain bulu tangkis top Indonesia akan memulai perjuangan mereka dalam tur Eropa, dimulai dengan French Open 2024 pekan ini. Merah Putih mengirimkan total 13 wakil di lima sektor.

Para wakil itu tiga berasal dari tunggal putra, satu di tunggal putri, empat di ganda putra, dua di ganda putri, serta tiga di ganda campuran. Indonesia datang sebagai juara bertahan pada satu nomor. Tahun lalu, Jonatan Christie sukses menjadi kampiun tunggal putra berkat kemenangan rubber game atas Li Shi Feng di partai puncak.

Pada 2023 lalu, ganda putra Indonesia Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri juga ke final. Namun mereka harus puas sebagai runner-up akibat kalah dari Kim Astrup/Andres Skaarup Rasmussen (Denmark).

Tahun ini wakil-wakil Indonesia diharapkan mampu meraih gelar lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Selain itu, French Open 2024 pun krusial untuk menjaga peluang lolos ke Olimpiade Paris 2024.

Berdasarkan hasil drawing (pengundian), Sejumlah wakil Indonesia harus langsung bertemu lawan sulit pada babak pertama turnamen BWF Super 750 yang akan digelar di Adidas Arena, Paris, 5-10 Maret 2024.

Jonatan Christie, sebagai juara bertahan tunggal putra, mesti berhadapan dengan Wang Tzu-wei (Taiwan). Keduanya telah bertemu 13 kali, dengan Jojo menang enam kali, termasuk di dua laga terakhir.

Anthony Sinisuka Ginting, seed 5 French Open 2024, bakal melawan Weng Hong Yang (Cina). Meski di atas kertas diunggulkan, Ginting belum pernah mengalahkan sang rival dalam empat pertemuan. Sedangkan Chico Aura Dwi Wardoyo harus menghadapi unggulan keenam Kodai Naraoka (Jepang).

Di sektor tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung menjadi satu-satunya tumpuan Merah Putih. Unggulan ketujuh ini mesti meladeni Kim Ga-eun (Korea Selatan), lawan yang sudah tujuh kali beruntun dikalahkan.

Lalu di ganda putra, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto akan bertemu lawan yang kerap menyulitkan Ben Lane/Sean Vendy (Inggris). Pasangan Indonesia patut waspada karena dalam lima duel, mereka tiga kali menelan kekalahan.

Ganda putra veteran Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan bakal menghadapi Lucas Corvee/Ronan Jabar (Prancis). Mereka sudah pernah dua kali bertemu sebelumnya dan Daddies selalu menang. Sementara Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin harus duel dengan Lu Ching-yao/Yang Po-han (Taiwan).

Finalis tahun lalu Bagas/Fikri dijadwalkan melawan Lee Jhe-huei/Yang Po-hsuan (Taiwan), pasangan yang sukses mereka taklukkan dalam tiga bentrokan terakhir, termasuk di Thailand Masters 2024, Februari lalu.

Di ganda putri, dua wakil Indonesia mesti bertemu unggulan. Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti menghadapi seed 3 Kim So-yeong/Kong Hee-yong (Korsel). Sedangkan Meilysa Trias Puspita Sari/Rachel Allessya Rose bakal menantang unggulan kedua Baek Ha-na/Lee So-hee (Korsel).

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Dari ganda campuran, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari melawan Yuki Kaneko/Misaki Matsumoto (Jepang), Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja versus Mark Lamsfuss/Isabel Lohau (Jerman), dan Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati bertemu unggulan kedua Yuta Watanabe/Arisa Higashino (Jepang).

French Open 2024 akan dimulai dengan babak pertama atau 32 besar, Selasa (5 Maret 2024) besok. Kemudian dilanjutkan putaran kedua (16 besar), perempat final, semifinal, hingga partai puncak pada Minggu (10 Maret 2024).

Hasil Drawing 13 Wakil Indonesia di French Open 2024:

Tunggal Putra:

Anthony Sinisuka Ginting (5) vs Weng Hong Yang (Cina)

Jonatan Christie vs Wang Tzu-wei (Taiwan)

Chico Aura Dwi Wardoyo vs Kodai Naraoka (6/Jepang)

Tunggal Putri:

Gregoria Mariska Tunjung (7) vs Kim Ga-eun (Korea Selatan)

Ganda Putra:

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (7) vs Ben Lane/Sean Vendy (Inggris)

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Lucas Corvee/Ronan Labar (Prancis)

Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri vs Lee Jhe-huei/Yang Po-hsuan (Taiwan)

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Lu Ching-yao/Yang Po-han (Taiwan)

Ganda Putri:

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Kim So-yeong/Kong Hee-yong (3/Korea Selatan)

Meilysa Trias Puspita Sari/Rachel Allessya Rose vs Baek Ha-na/Lee So-hee (2/Korea Selatan)

Ganda Campuran:

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Yuki Kaneko/Misaki Matsumoto (Jepang)

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja vs Mark Lamsfuss/Isabel Lohau (Jerman)

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Yuta Watanabe/Arisa Higashino (2/Jepang)

Jadwal French Open 2024:

Selasa-Rabu (5-6 Maret 2024): 32 Besar

Rabu-Kamis (6-7 Maret 2024): 32 Besar

Kamis-Jumat (7-8 Maret 2024): 16 Besar

Jumat-Sabtu (8-9/3/2024): Perempat final

Sabtu-Minggu (9-10 Maret 2024): Semifinal

Minggu (10 Maret 2024): Final.

Pilihan Editor: Megawati Hangesteri Takjub dengan Dukungan Suporter asal Indonesia